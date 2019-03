COPA ARGENTINA: MIÉRCOLES 20 EN LA PLATA Después de algunas informaciones que nunca fueron confirmadas oficialmente, ayer se informaron finalmente la fecha, horario y escenario en el que estará debutando Villa Dálmine en esta edición 2019 de la Copa Argentina. Así, el Violeta conoció que estará jugando por los 32vos de Final frente a San Martín de San Juan el próximo miércoles 20 de marzo desde las 18.10 horas en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata (inicialmente se mencionó que el estadio de Temperley era la sede designada). Para este compromiso, los dirigidos por Walter Nicolás Otta llegaran con margen de descanso, dado que el fin de semana previo no tendrán acción porque quedarán libres en el campeonato de la Primera B Nacional. En cambio, a continuación deberán viajar a Carlos Casares para enfrentar a Agropecuario en otro duelo muy importante en la lucha Realizará su último entrenamiento antes del encuentro que disputará este sábado desde las 17 horas frente al elenco mendocino. El plantel de Villa Dálmine realizará esta tarde su último entrenamiento antes del encuentro que disputará mañana sábado como local frente a Gimnasia de Mendoza por la 19ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. La práctica será en horas de la tarde en un complejo de Los Cardales, donde los 18 convocados por Walter Nicolás Otta quedarán concentrados a la espera del importante compromiso de mañana. En cuanto a la formación titular, "Nico" variaría la presentada frente a Platense en Vicente López y retomaría la anterior conformación de la línea media y también de la dupla de ataque. O sea: Martín Comachi volvería a estar desde el arranque (fue suplente ante el Calamar) en reemplazo de Renzo Spinaci. De confirmarse esta modificación, el Violeta alistaría a Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. Por su parte, Gimnasia viajó hacia Campana con equipo confirmado, después de haber quedado libre el pasado fin de semana. Para este encuentro, el DT José María Bianco presentará de entrada a Tomás Marchiori; Lucas Fernández, Diego Mondino, Lucas Márquez, Leandro Aguirre; Lucas Baldunciel, Pablo Cortizo, Diego Auzqui, Gonzalo Bazán; Patricio Cucchi y Sebastián Matos. El Lobo mendocino todavía no ha podido ganar como visitante en este campeonato, con cinco empates y tres derrotas en ocho presentaciones. En cambio, como local ganó siete de los nueve compromisos disputados en esa condición. Este duelo entre Villa Dálmine y Gimnasia es uno de los partidos claves en la lucha por llegar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. El equipo de nuestra ciudad está en 4ª posición con 27 puntos, mientras que Gimnasia está 10º y fuera de zona de clasificación a pesar de tener apenas una unidad menos (26). Por esta mínima diferencia, una victoria mañana le aseguraría al Violeta mantenerse en el G8 tras la 20ª fecha, cuando quedará libre. PROMOCIÓN Para este encuentro frente a Gimnasia de Mendoza, la Comisión Directiva de Villa Dálmine estableció una promoción de 2x1 para socios y no socios, con las siguientes características: los socios (que ingresan al estadio con la cuota al día) podrán retirar una entrada gratis en Secretaría con anticipación al encuentro; mientras que los no socios podrán comprar su entrada con anticipación y, en ese mismo momento, llevarse un segundo ticket sin cargo (o sea: paga una entrada y se lleva dos). Para ello, tanto socios como no socios deben acercarse a la Secretaría del club hoy viernes de 9.30 a 17.30 horas o mañana sábado de 9.30 a 13 horas.

MARTÍN COMACHI PODRIA RETORNAR A LA TITULARIDAD TRAS SER SUPLENTE ANTE PLATENSE. PERDIÓ LA RESERVA Por una nueva fecha del Torneo de Reserva de la Primera B Nacional, Villa Dálmine perdió ayer 2-1 como local frente a Chacarita en un encuentro disputado en la cancha principal del predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles. En esta ocasión, el Violeta comenzó ganando gracias a un cabezazo de Gastón Martiré, pero en el arranque del complemento, Guido Casas igualó las acciones de tiro libre, mientras que a los 31 de esa segunda parte, Gabriel Soler, de penal, marcó el definitivo 2-1 para el Funebrero. La formación del conjunto local, dirigido por Martín Piñeyro fue la siguiente: Juan Pablo Lungarzo; Marcelo Tinari, Francisco Lavielle, Marco Castrellón; Nahuel Núñez, Camilo González, Fernando Rodríguez, Talo Colletta, Santiago Patroni; Gastón Martiré y Facundo Ponzio. Mientras que en el banco de suplentes estuvieron Dylan Salles, Leonel Montani, Valentín Vitteta, Walter Villarruel, Diego Vitale, Valentín Umeres y Joel Cerrudo.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine cierra su preparación para recibir mañana a Gimnasia (M)

