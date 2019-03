P U B L I C



El capitán vuelve a estar en una convocatoria después de Mundial de Rusia. Las sorpresas son Lisandro Martínez y Domingo Blanco, de Defensa y Justicia; y Gonzalo Montiel y Matías Suárez, de River. El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer ayer la nómina para los amistosos ante Venezuela (22 de marzo en Madrid) y Marruecos (26 de marzo en Rabat) y así se confirmó el regreso del capitán Lionel Messi, quien no había sido convocado después de la eliminación ante Francia en Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018. Otro regreso de ese calibre es el de Ángel Di María, quien tampoco volvió a vestir la albiceleste tras la última Copa del Mundo. En cambio, Sergio "Kun" Agüero no fue citado nuevamente, aunque el DT se refirió a su situación: "No tengo problemas con Agüero, es un chico extraordinario y tiene posibilidades de ir a la Copa América. Traerlo para que no juegue puede ser contraproducente, es por eso que preferimos ver otros jugadores", explicó Scaloni durante la conferencia de prensa que brindó ayer. Del medio internacional sobresalen los llamados al arquero Juan Musso (ex Racing, actualmente en Udinese de Italia) y al mediocampista Guido Rodríguez (América de México). En cuanto al fútbol argentino, algunos nombres sorprendieron, mientras que otros, a pesar de ser "nuevos", ya estaban claramente en el radar del cuerpo técnico nacional. En ese sentido, las novedades fueron las citaciones del defensor Lisandro Martínez y el volante Domingo Blanco (ambos de Defensa y Justicia); y del atacante Matías Suárez (River Plate), quienes participarán por primera vez del Seleccionado. "Creemos que siempre las mismas caras puede no ser bueno para el futuro. El cambio de caras puede ser que dé resultado: la mayoría de las selecciones lo han hecho", señaló al respecto Scaloni. Ésta es la última convocatoria previa a la Copa América que se realizará en Brasil, del 14 de junio al 7 de julio. "La lista para la Copa América seguramente tenga modificaciones porque hay jugadores lesionados y otros que hoy no están todavía tienen chances. Esta es una lista provisoria. Sumamos 31 jugadores porque creemos que cuanto más veamos, mejor", aseguró el entrenador nacional. LOS CONVOCADOS Arqueros: Agustín Marchesín (América de México), Juan Musso (Udinese de Italia), Esteban Andrada (Boca Juniors) y Franco Armani (River Plate). Defensores: Germán Pezzella (Fiorentina de Italia), Nicolás Tagliafico (Ajax de Holanda), Gabriel Mercado (Sevilla de España), Juan Foyth (Tottenham de Inglaterra), Nicolás Otamendi (Manchester City de Inglaterar), Walter Kannemann (Gremio de Porto Alegre), Marcos Acuña (Sporting Lisboa de Portugal), Gonzalo Montiel (River Plate), Renzo Saravia (Racing Club), Lisandro Martínez (Defensa y Justicia). Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG de Francia), Guido Rodríguez (América de México), Ángel Di María (PSG de Francia), Giovanni Lo Celso (Betis de España), Manuel Lanzini (West Ham de Inglaterra), Roberto Pereyra (Watford de Inglaterra), Matías Zaracho (Racing Club), Iván Marcone (Boca Juniors), Domingo Blanco (Defensa y Justicia), Rodrigo de Paul (Udinese de Italia). Delanteros: Ángel Correa (Atlético de Madrid), Gonzalo Martínez (Atlanta United de Estados Unidos), Paulo Dybala (Juventus de Italia), Lautaro Martínez (Inter de Italia), Lionel Messi (Barcelona), Darío Benedetto (Boca Juniors) y Matías Suárez (River Plate).



Selección Nacional:

Con el regreso de Messi se confirmó la lista para los próximos amistosos

