SUPERLIGA: FECHA 22 Hoy se pondrá en marcha un nuevo capítulo de la Superliga Argentina con dos partidos. Desde las 19 horas, Lanús, que ganó seis de sus últimos siete compromisos, recibirá a San Martín de San Juan (equipo del campanense Nazareno Solís). Mientras que a partir de las 21.10 habrá un duelo clave en la lucha por la permanencia: Belgrano enfrentará en Córdoba a Patronato con la posibilidad, en caso de ganar, de alcanzar en la tabla de los promedios al elenco de Paraná, que hoy está fuera de zona de descenso directo. La programación de esta 22ª fecha continuará mañana sábado con: Newells vs Talleres (17.10), Godoy Cruz vs Rosario Central (17.10), Colón vs Racing Club (19.20) y Boca Juniors vs San Lorenzo (21.30). En tanto, el domingo jugarán: Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata (17.10), Huracán vs San Martín de Tucumán (19.20), Independiente vs Aldosivi de Mar del Plata (19.20) y Atlético Tucumán vs River Plate (21.30). Mientras que el lunes se cerrará con: Tigre vs Unión (19.00), Argentinos Juniors vs Vélez Sarsfield (21.10) y Defensa y Justicia vs Banfield (21.10). COPA ARGENTINA Por la primera fase, Independiente de Avellaneda goleó 4-0 a Atlas en cancha de Lanús y en los 16vos de Final se enfrentará con el ganador del duelo entre Patronato de Paraná y Dock Sud. Por su parte, San Martín de Tucumán igualó 2-2 con Agropecuario de Carlos Casares, pero luego se impuso 5-4 en los penales para transformarse en el rival de Argentinos Juniors, que el martes había goleado 4-1 a Douglas Haig de Pergamino. En tanto, Almagro eliminó ayer a Atlético Rafaela, dado que luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, se impuso 4-2 en la definición por penales. De esta manera, el Tricolor de José Ingenieros se transforma en el potencial rival de Boca Juniors en 16vos de Final (el Xeneize debe enfrentarse con Estudiantes de Río Cuarto). CHAMPIONS LEAGUE Manchester United y Porto avanzaron a los Cuartos de Final luego de dar vuelta sus respectivas series. El conjunto inglés había perdido 2-0 como local ante el PSG, pero en Francia alcanzó el necesario 3-1 en el tercer minuto de adición a través de un penal que fue sancionado por el VAR y que convirtió Marcus Rashford. En tanto, el elenco portugués eliminó a la Roma (había vencido 2-1 en Italia) al ganarle 3-1 como local en tiempo suplementario (gol de Alex Telles), después del 2-1 en los 90 minutos reglamentarios. PRIMERA B METRO La 27ª fecha de la divisional comenzará hoy con cuatro encuentros: UAI Urquiza (12º con 31 puntos) vs Deportivo Español (20º con 20), San Telmo (8º con 34) vs Talleres (18º con 21), Sacachispas (17º con 23) vs J.J. Urquiza (15º con 27) y Barracas Central (1º con 61) vs Tristán Suárez (10º con 34). Este último cotejo será televisado por TyC Sports desde las 17.05. PRIMERA C El capítulo 27 de la categoría se pone en marcha hoy con dos partidos: Villa San Carlos (8º con 37 puntos) vs Victoriano Arenas (7º con 38) y Luján (15º con 29) vs Deportivo Laferrere (4º con 43). Los líderes del campeonato son Argentino de Quilmes y Dock Sud, con 47 unidades. PRIMERA D La 21ª fecha del campeonato inicia hoy con dos cotejos: Claypole (7º con 27) vs Defensores de Cambaceres (13º con 18) y Centro Español (12º con 18) vs Central Ballester (10º con 20). El líder es Argentino de Merlo con 40 unidades, mientras que Puerto Nuevo (que el domingo recibe a Liniers) comparte el cuarto puesto con 30.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: