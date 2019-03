Ante la falta de escenarios y la superposición de partidos en nuestra ciudad, La Josefa y Real San Jacinto jugarán como locales el domingo en cancha de Belgrano de Zárate. En tanto, Defensores de La Esperanza se presentará en Puerto Nuevo, pero en horario matutino. Los tres partidos irán el domingo. Este fin de semana, la superpoblación de partidos oficiales a disputarse en nuestra ciudad generó que dos de los equipos campanenses que participan de la Copa Federación Norte 2019 deban mudar sus localías a Zárate. Se trata de La Josefa y Real San Jacinto, que se estarán presentando el domino en cancha de Belgrano para iniciar sus respectivas series de Octavos de Final. Es que nuestra ciudad tenía programados ya tres encuentros de AFA para este fin de semana. Villa Dálmine recibirá mañana sábado a Gimnasia de Mendoza por el campeonato de la Primera B Nacional y en esa misma jornada, las chicas de Puerto Nuevo serán locales frente a SATSAID por la quinta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la AFA. Mientras que por la Primera D, Puerto Nuevo recibirá el domingo a Liniers. Esto obligó a que Atlético Las Campanas deba jugar ante ADIP de La Plata el día lunes por la séptima fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur, dado que para su localía utiliza la cancha de Puerto Nuevo (ver aparte). Con este panorama, que incluye la falta de otros escenarios acordes, y con la decisión de la Policía de no brindar dos "operativos futbolísticos" diferentes en la misma tarde en nuestra ciudad, La Josefa y Real San Jacinto se vieron obligados a mudar sus respectivas localías. Y llegaron a un acuerdo con Belgrano de Zárate. Así, el domingo, en el estadio de Villa Massoni, Real San Jacinto enfrentará a Sarmiento de Zárate desde las 17 horas, mientras que a partir de las 20, La Josefa jugará frente al propio Belgrano. Por su parte, Defensores de La Esperanza se pudo acomodar el domingo por la mañana en cancha de Puerto Nuevo. De esta manera, estará recibiendo a Pabellón Argentino de Mercedes desde las 11.30 horas en el estadio del barrio Don Francisco. Estos partidos corresponden al inicio de las series de Octavos de Final de la Copa Federación Norte 2019, cuadro que se completa con los siguientes cinco cruces: ATILRA (Luján) vs. River (Chacabuco); 12 de Octubre (San Nicolás) vs. Obras Sanitarias (Arrecifes); Universitario vs. La Sonia (José C. Paz); Social Obrero (Zárate) vs. Don Orione; y Pilar Unidos vs. Las Palmeras (San Pedro).

LA JOSEFA HA HECHO DE LOCAL EN PUERTO NUEVO Y EN EL PREDIO DE DIVISIONES JUVENILES DE VILLA DÁLMINE. AHORA SE MUDARÁ A ZÁRATE.



Copa Federación:

Dos de los equipos campanenses serán locales en Zárate en el inicio de los Octavos de Final

