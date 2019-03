Se impuso 29-19 como local con tries de Lugo (3), Calvi y Pujol. Mañana recibe a Los Molinos para un nuevo ensayo de cara al campeonato de Segunda División de la URBA que comenzará el 23 de marzo. El pasado sábado, el plantel superior del Club Ciudad de Campana disputó su primer amistoso del año frente a Tiro Federal de San Pedro, al que derrotó 29-19 como local. Después del ascenso conseguido en 2018, el Tricolor se está preparando para afrontar el campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) con una pretemporada que comenzó en febrero y que ya está ingresando en la etapa de los ensayos tácticos. En ese marco, el CCC se midió frente al elenco sampedrino en un encuentro que le dejó saldo positivo: apoyó cinco tries y terminó ganando 29-19 con tries de Adrián Lugo (3), Gabriel Pujol y Juan Calvi, quien agregó dos conversiones. La formación que dispuso el head coach César Gigena fue la siguiente: Alan González (Leonardo Correa), Santiago Sauton (Ariel Molina), Gabriel Pujol; Andrés Moreno, Franco Casanova; Nicolás Toledo, Adrián Lugo, Carlos Díaz; Martín Lescano, Octavio Peralta (Damián Colela); Franco Velázquez, Juan Calvi, Julián Agostino, Facundo Cerda; Cristian Giles Delgui (Franco Barco). Este sábado, el Tricolor disputará su segundo amistoso de pretemporada, nuevamente como local. Será frente a Los Molinos en una jornada que se abrirá a las 13.45 con el partido de Intermedia y que se cerrará a partir de las 15.30 con el encuentro de Primera. En este 2019, Ciudad de Campana estará compitiendo en Segunda División (14 equipos) junto a Las Cañas, Del Sur Rugby, Los Cedros, Tiro Federal de San Pedro, San Miguel, La Salle, Club Argentino, Varela Jr, Virreyes, Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, Mercedes RC, El Retiro y Atlético Chascomús. La temporada comenzará el 23 de marzo y se disputará todos contra todos a dos ruedas (26 partidos en total).

LA FORMACIÓN QUE PRESENTO EL CCC EN ESTE PRIMER AMISTOSO.



Rugby:

Ciudad venció a Tiro Federal de San Pedro en su primer amistoso del año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: