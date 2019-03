Mujeres de Campana conmemoraron su día con un acto y marcha por el centro

Este año las actividades de las agrupaciones feministas y vecinas independientes tuvieron un alto grado de espontaneidad. En la plaza principal, se leyeron documentos y se realizaron performances artísticas. Una movilización por la Rocca cerró la jornada. El Día Internacional de la Mujer fue conmemorado con un acto y marcha por el centro de la ciudad, del que participaron agrupaciones feministas y vecinas y vecinos independientes. Como en Capital Federal y decenas de ciudades del interior del país, en Campana las reivindicaciones género salieron a la calle. El acto principal se desarrolló en la plaza Eduardo Costa y consistió en la lectura de documentos, poesía y la interpretación de canciones. La previa a este 8M local estuvo signada por el desencuentro de las agrupaciones feministas y políticas que constituyen su núcleo organizativo. Por eso este año no hubo convocatoria oficial y las actividades del viernes por la tarde se fueron decidiendo por votación a mano alzada o se generaron de manera espontánea. Así, la cantante Lucía Torres tomó en un par de oportunidades el micrófono para entonar temas alusivos a la lucha de las mujeres, y la artista Bárbara Pérez realizó un dibujo con yeso y carbón sobre una de las sendas peatonales de la plaza. Consignas que ya son parte de cada marcha del 8M y del #NiUnaMenos se plasmaron en carteles y afiches. "Vivas nos queremos", "Aborto legal, seguro y gratuito", "Feminismo es justicia social" y "Contra el ajuste y las violencias machistas" eran alguno de los lemas levantados. Los enarbolaban mujeres jóvenes y también de la tercera edad. Había madres con sus hijos y vecinas con sus parejas. Y la inmensa mayoría de las manifestantes hizo flamear al viento el pañuelo verde de la campaña por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Terminados los discursos y performance, se votó realizar una movilización por el centro de la ciudad. La columna de mujeres campanense bordeó la plaza, bajó por la avenida Rocca hasta la calle Güemes y volvió a subir para terminar donde había comenzado. Cuando pasó por enfrente de la Catedral, entonaron cánticos contra la Iglesia y la jerarquía eclesiástica. Pese a lo improvisada de la movilización y la ausencia de personal de Tránsito –que se sumó más tarde-, no se registraron incidentes. Otras tantas vecinas decidieron participar de la movilización principal hacia Plaza de Mayo. En Buenos Aires, la marcha del 8M fue multitudinaria. Desde las 15 horas comenzó la concentración en las inmediaciones del Congreso. Desde allí una decena de agrupaciones se movilizaron a Plaza de Mayo. Pasadas las 20, una multitud llenaba la plaza. Y cerca de las 20.30 arrancó la lectura del documento consensuado entre diferentes organizaciones que marca el cierre de la jornada. El documento leído insistió con el reclamo por el aborto legal, pero además contuvo durísimas críticas al Gobierno nacional y hasta un cuestionamiento a la injerencia de Estados Unidos en Venezuela. El dato curioso de la jornada estuvo dado por la negativa de la CGT y de las dos CTA a pagar el escenario y el sistema de sonido para el acto, tal como se habían comprometido con la organización. Finalmente, se realizó una colecta que, según trascendió, logró recaudar entre las manifestantes 90 mil pesos en apenas 20 minutos.

También se denunciaron a presuntos abusadores y se protestó contra el accionar de la Justicia local.





La marcha no estaba programa: se decidió con una votación a mano alzada.





La artista Bárbara Pérez realizó un dibujo alusivo a la lucha de las mujeres.





Se leyeron documentos y poesías y entonaron canciones





En Buenos Aires el 8M fue masivo: miles de mujeres colmaron plaza de Mayo. Varias campanenses decidieron movilizarse hasta allí



Mujeres de Campana conmemoraron su día con un acto y marcha por el centro

