SE LARGA LA 19ª FECHA Este sábado se pone en marcha la 19ª fecha de la Primera B Nacional con tres partidos, porque además de Villa Dálmine vs Gimnasia de Mendoza, también estarán jugando: Deportivo Morón vs Brown de Adrogué (17.00) y Temperley vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (17.05 por TyC Sports). Dadas las posiciones en la tabla, al Violeta le serviría que el Tricolor (7º con 26) y el Gasolero (13º con 23) dejen puntos en el camino, siempre pensando en la pelea por la clasificación al Reducido. Desde las 17 horas recibe en Mitre y Puccini a un rival directo como Gimnasia de Mendoza, justo antes de quedar libre. Comachi regresaría a la titularidad en el equipo de Walter Otta. En el arranque de este 2019, Villa Dálmine tenía un primer objetivo que era sumar puntos importantes para tomar aire en la lucha por la permanencia. Y sabía que ese primer objetivo podía llevarlo a un segundo, mucho mayor: la pelea por la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Y eso fue lo que ocurrió: con tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco presentaciones de este año, el Violeta le sacó 14 unidades de diferencia a Los Andes en la tabla de los Promedios, llegó a los 27 puntos en el campeonato y se ubica actualmente en el cuarto puesto de la Primera B Nacional. Así llega el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta a su último compromiso antes de quedar libre, sabiendo que una victoria esta tarde frente a Gimnasia de Mendoza por la 19ª fecha le asegurará que, después de ese descanso que tendrá en la 20ª, seguirá ubicado en zona de clasificación al Reducido. Por ello y porque enfrenta a un rival directo, el encuentro que se disputará hoy desde las 17 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Luis Lobo Medina será fundamental para las aspiraciones del equipo de nuestra ciudad, que se encuentra inmerso en una gran racha positiva: obtuvo 16 de los últimos 21 puntos que disputó (76% de efectividad) y como local suma 11 partidos invictos, con cuatro victorias consecutivas en sus últimas cuatro presentaciones en esa condición. Por su parte, Gimnasia todavía no ha podido ganar como visitante en esta temporada, con cinco empates y tres derrotas en ocho salidas. En cambio, como local ha tenido una gran producción: ganó siete de los nueve compromisos disputados en esa condición, aunque en su última presentación en Mendoza cayó 3-0 frente a Platense. Esa derrota y haber quedado libre en la fecha pasada lo llevaron a perder lugares en la tabla y a pesar que tiene apenas un punto menos que Villa Dálmine (26 contra 27), se encuentra en la 10ª posición, fuera de la zona de clasificación al Reducido. Por ello, los dirigidos por José María Bianco llegarán con la intención de, al menos, llevarse un punto de Campana. Incluso, el DT presentaría una formación en la que se destacan sus cuatro jugadores ofensivos: el mediocampista Gonzalo Bazán (ex San Lorenzo, Arsenal y Sarmiento de Junín, entre otros) y los atacantes Lucas Baldunciel, Patricio Cucchi (con 9 tantos está segundo en la tabla de goleadores del campeonato) y Sebastián Matos. Los 11 del Lobo que confirmó "Chaucha" Bianco antes de salir de Mendoza rumbo a nuestra ciudad son: Tomás Marchiori; Lucas Fernández, Diego Mondino, Lucas Márquez, Leandro Aguirre; Lucas Baldunciel, Pablo Cortizo, Diego Auzqui, Gonzalo Bazán; Patricio Cucchi y Sebastián Matos. En cuanto a la formación titular del Violeta, el DT Walter Otta apostaría por el regreso de Martín Comachi en reemplazo de Renzo Spinaci respecto a lo presentado ante Platense en Vicente López. Entonces alistaría a Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. La nómina de convocados para el encuentro de esta tarde se completa con Juan Ignacio Dobboletta, Cristian González, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Fabricio Brener, David Gallardo y Germán Lesman.

EL VIOLETA LLEVA 11 PARTIDOS INVICTO COMO LOCAL Y ACUMULA CUATRO VICTORIAS EN FILA EN MITRE Y PUCCINI.

EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 3. Hasta el momento, Villa Dálmine y Gimnasia de Mendoza jugaron dos partidos entre sí, con una victoria para cada uno. Ambos cotejos correspondieron a la temporada 2015 de la Primera B Nacional. El miércoles 29 de julio de ese año, el Violeta se impuso 2-1 como local con un doblete de Ezequiel Cérica en la segunda parte, después que Luciano Peinado abriera la cuenta para el Lobo en el primer tiempo. En tanto, el domingo 15 de noviembre, por la última fecha del campeonato, el elenco mendocino venció 1-0 a Villa Dálmine como local con un polémico gol de Sergio Oga (supuesta mano) a los 6 minutos de la primera parte. Por esa derrota, el conjunto por entonces dirigido por Sergio Rondina no pudo clasificar al Reducido de cuatro equipos que definió el segundo ascenso a Primera División. PROMOCIÓN 2x1 Bajo el lema "Juega la Ciudad", para este encuentro frente a Gimnasia de Mendoza, la Comisión Directiva de Villa Dálmine estableció una promoción de 2x1 para socios y no socios, con las siguientes características: los socios (que ingresan al estadio con la cuota al día) podrán retirar una entrada gratis en Secretaría con anticipación al encuentro; mientras que los no socios podrán comprar su entrada con anticipación y, en ese mismo momento, llevarse un segundo ticket sin cargo (o sea: paga una entrada y se lleva dos). Para ello, tanto socios como no socios tienen en la mañana de hoy una última oportunidad: deben acercarse a la Secretaría del club de 9.30 a 13 horas. Además, a partir de este mes, los menores de 12 años se pueden hacer socios de la institución sin cargo mensual (solo se deben abonar los $100 que vale el carnet al momento de hacer el trámite). En tanto, los grupos familiares de tres o más personas que abonen por débito automático con el mismo CBU o misma tarjeta de crédito tendrán un 15% de descuento en la cuota social.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine buscará hoy una victoria clave en su "objetivo Reducido"

