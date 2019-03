Desde las 17 horas reciben en el Carlos Vallejos a SATSAID, uno de los líderes de la Zona Campeonato de la Primera D.

Por la quinta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo estará recibiendo esta tarde la visita de SATSAID en un partido que se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos.

Para las Auriazules será una nueva oportunidad de buscar su primera victoria en esta segunda parte de la temporada (en lo que va del año empataron un encuentro y perdieron tres), aunque tendrán por delante un compromiso muy complicado: SATSAID viene de ganarle a Real Pilar, ha triunfado en sus cuatro presentaciones en este 2019 y comparte la cima de las posiciones de esta Zona Campeonato junto a Gimnasia de La Plata.

Además, por esta misma quinta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B también jugarán: Real Pilar vs. Gimnasia (LP), Lima F.C. vs. Deportivo Español, Luján vs. Banfield y Comunicaciones vs. All Boys.