Comienzan las clases. La casa se reordena y los horarios no siempre coinciden con toda la familia. A nosotras siempre nos preocupa que se tome muy en serio el tema desayuno ya que es la base de tener un buen día, al igual la merienda. Estas galletitas son ideales para eso y para que los más chicos la lleven a la escuela también. Soy fanática de la avena. Tiene muchas propiedades y es importante que esté presente en nuestro menú. De los ocho aminoácidos necesarios para la vida, la avena contiene seis, otros cereales contienen uno dos, por eso si la combinamos con soja (soya) se obtiene proteína igual a la animal. Además, es el cereal con más grasa vegetal, contiene un 70 % de ácidos grasos insaturados y un 40 por ciento de ácido linoleico… ¡lo bueno es que no nos hace engordar! Y contiene hidratos de carbono de absorción lenta o también llamados complejos, nos proporcionan energía durante largo tiempo. Contiene vitamina B1, B2, E, PP, D, niacina, caroteno y además: azufre, calcio, fósforo, potasio, sodio, hierro, magnesio, cobre y zinc. Por su riqueza en fósforo es un alimento muy conveniente para la actividad cerebral y por su contenido en azufre es útil en los problemas de la piel y la fragilidad de las uñas. La avena tiene fibras, que resultan de extraordinaria importancia en una buena digestión, y combaten el estreñimiento, el colesterol y la diabetes. También es fuente de energía, es buena para el corazón, los huesos y la dentadura. INGREDIENTES - 1 taza de harina 0000 - 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio - 1 pizca de sal - 1/2 taza de manteca + 2 cucharadas - 1/2 taza de azúcar - 1/2 taza de azúcar rubia - 1 huevo - Esencia de vainilla - 1 taza de avena - 1 y 1/2 taza de chocolate - 1/2 taza de almendras (peladas, tostadas y procesadas) PREPARACIÓN En un bol colocar la harina tamizada junto a la sal y el bicarbonato de sodio. Aparte, batir la manteca integrándola con el azúcar común y la rubia. Añadir el huevo y la esencia de vainilla. Agregar a la mezcla anterior la harina, la avena, el chocolate cortado en trocitos y las almendras. Unir todo. Tomar porciones de la mezcla con una cuchara y formar galletitas sobre una placa enmantecada y enharinada. Cocinar en horno precalentado durante 15 minutos o hasta que estén doraditas. Retirar del horno con una espátula y dejar enfriar sobre una rejilla. Se pueden reemplazar las almendras por pasas de uva sin semilla o nueces. Si no hay en casa azúcar rubia completar con azúcar blanca. Recordemos la que viene suelta tanto finita como más gruesa en las dietéticas se compra de buena calidad y precio. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Galletitas de avena y chocolate

Por Berta Chudnobsky

