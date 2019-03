Ellas: Las mejores reflexiones de grandes Mujeres

P U B L I C



A lo largo de los años el mundo ha sido testigo de personas que han influenciado la forma en que muchas personas perciben la vida. En particular, en este 8 de marzo, "Día Internacional De La Mujer" te traemos las motivadoras palabras de prestigiosas figuras femeninas que con su trabajo en la educación, el arte y la política, han logrado que sus letras queden grabadas en la historia y hoy sean valiosos consejos para mujeres valiosas como tú y como yo... Estos inspiradores consejos no tienen precio: 1. "Yo nunca digo nunca, y nunca digo siempre" (Grace Kelly) 2. "Si vas a hacer algo mal, hazlo a lo grande, porque el castigo que recibiras será el mismo de todos modos". (Jayne Mansfield) 3. "Nada es imposible, la palabra por sí misma dice "soy posible". (Audrey Hepburn) 4. "No te comprometas a ti mismo, Eres todo lo que tienes. No hay ayer, ni mañana, es siempre el mismo día". (Janis Joplin) 5. "Si obedeces todas las reglas te pierdes la diversión". (Katherine Hepburn) 6. "Ámate a ti mismo y lo demás caerá en su lugar". (Lucile Ball) 7. "El éxito es un gran desodorante" (Elizabeth Taylor) 8. "Se siempre la primera versión de ti mismo, en lugar de ser la segunda versión del alguien" (Judy Garland) 9. "Si quieres algo dicho, pídeselo a un hombre. Si quieres algo hecho, pídeselo a una mujer" (Margaret Tatcher) 10. "Ama por la alegría de amar y no por la oferta del corazón de otra persona" (Marlene Dietrich) 11. "En mis sueños no estoy lisiada. En mis sueños bailo" (Louise Brook) 12. "La vida sería hermosa si tan solo supiéramos qué hacer con ella" (Greta Garbo) 13. "Una mujer es como una bolsa de té: Nunca sabrás lo fuerte que es hasta que la metes en agua caliente" (Eleanor Roosvelt) 14. "Tomar la vida con alegría es el mejor cosmético para la mujer" (Rosalind Rossel) 14. "Intenta lo imposible con el fin de mejorar tu trabajo" (Bette Davis) 15. "Las mujeres tienen que aprovechar su poder, es absolutamente cierto. Es aprender a no tomar el primer no. Si no puedes ir hacia adelante, ve a la esquina". (Cher) 16. "Siempre miro hacia adelante. Nunca me arrepiento. Me entusiasmo cada minuto del día". (Gloria Swanson) 17. "La vida es lo que hagas de ella. No importa qué... Lo vas a estropear alguna vez, es una verdad universal. Pero lo bueno es que tú decides qué quieres echar a perder". (Marilyn Monroe).

Grace Kelly Claudio Valerio © Valerius // Email: valerius@fibertel.com.ar

Ellas: Las mejores reflexiones de grandes Mujeres

Por Claudio Valerio

