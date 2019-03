En relación al tema educativo, Karina Vera se diferenció de la política actual, y sostuvo que desde nuestro "Municipio mucho se puede contribuir para mejorar el sistema de educación" invirtiendo los recursos del Fondo Educativo "exclusivamente para la educación pública y los establecimientos educativos de la ciudad". Karina Vera, ex Concejal y actual integrante del Espacio Ciudadano Vamos Campana se manifestó en relación a la situación educativa actual y sostuvo "Los que conducen, suelen preocuparse por lo que da réditos electorales inmediatos. La educación no es un tema menor, pero sin embargo no entra dentro de la agenda como un tema relevante, por lo tanto requiere una opinión pública consciente de su importancia para que el gobierno le otorgue prioridad al tema. Eso se lo nota, por ejemplo, en la tan alarmante falta de interés de parte del Gobierno Provincial en destrabar el conflicto docente, donde las reuniones de paritarias son parte de un show montado por este gobierno por demostrar algo que en la práctica no existe, porque no surgen propuestas superadoras, ni inversiones reales para mejorar la infraestructura de las escuelas, ni la calidad educativa". "Por otro lado, el desajuste entre lo que la escuela enseña y lo que la sociedad y el mercado de trabajo les piden a los jóvenes es muy grande y la escuela secundaria no está consiguiendo cerrar esa brecha: el secundario debería darles las herramientas necesarias para poder resolver los problemas que aparezcan a futuro en estos ámbitos. En ese sentido, se valoran la exigencia y la transmisión de valores en relación con una formación integral" aseguró la ex Concejal. "Más allá de lo que le compete al gobierno Nacional o Provincial, en nuestro Municipio mucho se puede contribuir para mejorar el sistema de educación y contribuir a la inserción laboral de los jóvenes, cuya demanda se incrementa cada dia más y no hay respuestas alentadoras, y que cada vez es más difícil que los mismos se inserten en el mundo laboral Campanense y esto se agrava cada día más ante la crisis que están viviendo muchas de ellas" señaló Vera y agregó que "Los recursos del Fondo Educativo que se recaudan a través de las tasas municipales que paga el vecino de nuestra ciudad, es muy importante y su afectación debe ser específica por ordenanza, exclusivamente para la educación pública y los establecimientos educativos de la ciudad. Sin embargo hay déficit en cuanto a infraestructura y equipamiento. Muchos ni siquiera cuentan con servicio de Internet, algo tan básico en estos tiempos. En ocasiones, concluido el año, parte de ese Fondo Educativo no se utiliza y sus recursos son destinados a rentas generales, lo que permite al Departamento Ejecutivo utilizarlos en otros destinos que no son en la educación pública". "A diferencia del Gobierno, consideramos que la educación es fundamental para el crecimiento de los jóvenes y su inserción en el ámbito social y laboral, por lo tanto creemos que se deben invertir con esos recursos en escuelas de oficios que funcionen dentro de nuestro Municipio, contar con cuadrillas de mantenimiento de los edificios escolares, invertir en capacitaciones para jóvenes, docentes y familias, crear equipos disciplinarios en los distintos barrios para atender las problemáticas de los jóvenes y su entorno y realizar las gestiones necesarias para brindar posibles soluciones" sostuvo Vera y añadió que "Así mismo destacamos la importancia de fortalecer la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD), teniendo siempre como finalidad y objetivo establecer los criterios de distribución de los fondos ingresados en la Cuenta Afectada Fondo Educativo y del propio Fondo Educativo Municipal, ampliando la participación y transparentando el uso de los recursos percibidos y que deberían ser de uso exclusivo para las escuelas públicas del distrito. Desde Vamos Campana, damos apoyo incondicional en defensa de la escuela pública a todos los docentes y a toda la comunidad educativa, porque un país sin educación es un país condenado al fracaso" concluyó.





Karina Vera:

