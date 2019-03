Carla Navazzotti: "Las peronistas, hemos tenido mujeres muy importantes"

Carla Navazzotti, Secretaría Administrativa y de actas del PJ e Integrante de Vamos Campana, se manifestó en relación al 8M y sostuvo que "Es difícil el rol de la mujer en política, a veces una siente que no sólo hay que hacerse lugar a los codazos, como decimos siempre metafóricamente, sino también a los empujones. "Las peronistas, hemos tenido mujeres muy importantes, desde Eva Perón hasta Cristina Fernández, que ocuparon lugares en la historia de los argentinos y sobre todo de las argentinas, que le han otorgado derechos a las mujeres y sobre todo a las mujeres trabajadoras de mucha relevancia, que han reconocido el derecho a participar en política y no solo le otorgaron legitimación con sus dichos, sino que lo hicieron de hecho, poniendo el cuerpo" manifestó Carla Navazzotti. "Evita dejò la vida en esto, la atacaron por ser peronista, por ser política, por cuidar a los más desprotegidos, pero más que nada la atacaron por ser mujer, siempre digo que ella es mi faro en la oscuridad, y no miento, lo digo en serio. Evita quedo en la historia como una mujer luchadora por excelencia que fundó el Partido Peronista Femenino en el 49, qué garantizaba a la mujer un 33% de los cargos que obtuviera el peronismo ya con la visión que la mujer debía tener un lugar en política al igual que el hombre, que debía tener voz y voto, y que es plenamente capaz de llevar adelante la conducción de un partido desde ya y porque no de un país". Así mismo, Navazzotti reconoció a más mujeres peronistas, diciendo que "De modo más contemporáneo como no nombrar a Cristina Fernández, cómo no decir que como peronista y mujer se siente un orgullo enorme que una compañera haya sido presidenta de la Nación y que haya reconocido entre otras cosas, el trabajo de la mujer en la casa, al día de hoy hay que explicar a muchos hombres que la jubilación por amas de casa es un derecho que se han ganado nuestras madres por siglos, y que además como a muchas mujeres no les habían hecho sus aportes nunca, les habían quitado el derecho a una jubilación digna, siendo la mujer en muchos casos sostén de hogar. Tenemos en Campana un ejemplo de mujer conductora como lo es Stella Giroldi, que se ha ganado su lugar indiscutiblemente en la historia de la política campanense". Para finalizar, Navazzotti argumentó: "Siento como Secretaria de Actas del Partido Justicialista la obligación de decir que no es fácil hacerse un lugar en la política, muchas veces pones todo y el reconocimiento termina siendo de los hombres, por el mero hecho de ser hombres. Por eso las mujeres en política tenemos que lograr estar unidas, y respaldarnos entre nosotras. A mi me da mucho orgullo que haya mujeres ocupando lugares de relevancia y tomando decisiones hoy, piensen o no piensen como yo, pero si son peronistas más aún, porque todo el camino que recorren o han recorrido mis antecesoras es lo que me posibilita a mi estar hoy donde estoy, además de mi esfuerzo y capacidad individual. A todas ellas les digo, fuerza muchachas y sigamos adelante que esto recién empieza y vamos a tener que luchar muchísimo por la deconstrucción social de la cultura patriarcal" sostuvo Carla Navazzotti y concluyó "Como decía Eva "Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su pais".



Carla Navazzotti: "Las peronistas, hemos tenido mujeres muy importantes"

