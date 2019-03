José Abel Perdomo

Las consecuencias del feroz ajuste a que es sometida la mayor parte de la sociedad se hacen notar sin solución de continuidad. Hace pocos días nos enteramos que el año pasado se vendieron en promedio 100 mil remedios menos por día y que en un 80% son medicamentos recetados, lo que implica el abandono de tratamientos con los efectos negativos en la salud de la población, fundamentalmente los jubilados. Así mismo se supo que en 2018 100 mil familias han dejado la medicina prepaga demostrando una vez más que la malaria también alcanza a la clase media. El conflicto docente continúa ante la permanente negativa de la mayoría de las provincias, incluida Buenos Aires, a que los maestros recuperen la pérdida sufrida el año pasado en el poder adquisitivo de sus salarios. Esta obstinación en desmentir en los hechos su supuesto y promocionado interés por la educación pública ha motivado que las clases se inicien solamente en 6 provincias, siendo el estado el único responsable de que los alumnos todavía no estén en las aulas. Todo esto se da en un contexto donde la actividad económica se desbarranca, la inflación sigue lo más campante y la mayoría de la población continúa empobreciéndose. Hasta la revista internacional de negocios Forbes con gran predicamento en "mercados", publicó que Argentina "está a un paso del colapso económico.". Ya nadie le cree al elenco macrista. Si algo le faltaba al gobierno para alterarle los nervios, es el bochornoso escándalo del impresentable Marcelo D´Alessio que involucra a funcionarios gubernamentales y a miembros adictos del Poder Judicial y saca a la luz el lado más oscuro de las tramoyas judiciales reñidas muchas veces con la propia ley y siempre con la ética y la moral. Resulta imprescindible y urgente que el próximo gobierno lleve a cabo una profunda reforma del poder judicial porque el existente es totalmente incompatible con una sociedad democrática. Como era de esperar el gobierno trata por todos los medios de proteger a los suyos. Busca sacar la investigación del juez natural que en este caso es Alejo Ramos Padilla, para que siga en Comodoro Py donde el fiscal Stornelli juega de local. Lilita Carrió, a quien parece que su imaginación se le está acabando, acusa a D´Alessio de ser de la Cámpora. Era previsible. En su discurso ante ambas cámaras de Congreso de la Nación el presidente Macri insistió en que vamos bien, que este es el único camino y que los cambios efectuados son para siempre. Lo novedoso fue que en un momento dado empezó a gritar desaforadamente como si estuviera en un acto de campaña en un estadio de fútbol. Para finalizar optó por una arenga que evidentemente no iba dirigida a los legisladores. Esto que muchos interpretaron espontáneo, luego se supo que fue planeado al conocer que tanto la gobernadora Vidal como varios intendentes PRO usaron el mismo recurso, quizás para dar una imagen de carácter y convicción y que no lograron. Un párrafo aparte merece el brevísimo discurso de nuestro intendente Sebastián Abella al inaugurar el ciclo legislativo del Honorable Concejo Deliberante que duró 28 segundos y que seguramente se ganó un lugar en el libro de récords Guinness. Como decía el gran humorista Landrú, lo breve si breve es dos veces breve.

¿Estás nervioso Mauricio?

