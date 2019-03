Olga Garcia

El FMI y el Banco Mundial son utilizados por E.E.U.U. para fortalecer o debilitar la economía de países latinoamericanos según sus intereses, así sucede en Argentina y Venezuela. Buscan manejar estrategicamente la economía, son armas no convencionales de dominio territorial. A partir de las décadas ´80 y ´90 hubo cambios con la región, la relación se profundizó manejando la banca de acreedores y los fondos de inversión internacional que acumula bonos de deuda. Una cancelación anticipada por Brasil, Argentina y Uruguay se realizó en comienzos del 2000 impulsada por gobiernos con objetivo de independencia económica. Macri en cambio arroja nuestra economía en manos del FMI aumentando alevosamente la deuda sin inversiones nacionales, solo con negocios financieros que llevan nuestro dinero al exterior. Apoyan el actual gobierno que les garantiza el manejo económico del país a través del FMI. La actual globalización restringe la autonomía de las naciones, es el imperialismo globalizado en Argentina este proyecto ha desatado una situación impactante de miseria, profundización de la pobreza y empobrecimiento de sectores medios. Es un gobierno que representa la esencia inhumana del capitalismo. En educación buscan eliminar la responsabilidad del Estado pero además producen una invasíón de intereses económicos. Argentina está incluida en la agenda de las corporaciones dedicadas a la mercantilización y comercialización de la educación pública y privada. El interés que predomina no es enseñar sino vender y ganar. El sector dirigente actualmente en el poder se formó en ese espacio de educación de estilo empresarial, no les interesa el destino en esa área del resto de los argentinos. En el panorama político actual hay una fuerte tendencia a lograr una unidad fuerte que concentre a todos los que nos oponemos a este proyecto tan inhumano. En el peronismo en general y en el espacio de Cristina hay proyectos que no son vuelta al pasado como quiere vender el oficialismo. La situación actual implica hasta incluir los aspectos humanistas del capitalismo conservando como objetivo esencial la justicia social. Es esencial el logro de la unidad política que apoye ese frente patriótico.

Opinión:

Es esencial un frente patriótico

Por Olga Garcia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: