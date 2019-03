Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

MOTOS SIN PATENTE

"Cargo nafta a menudo en la YPF de Colectora Norte, y he notado que de cada 10 motos, 8 no tienen patente. Señores inspectores, ¿por qué no se dan una vuelta por ahí? Los que estamos hartos de los que manejan sin tener seguro por las calles, y de que los motochorros nos asalten, agradecidos", escribe Adriana.

ALBIZOLA Y EL BARRO

"Así se encuentra la calle Mozo y Mateo Blanco del barrio Albizola después de las lluvias, un desastre, así vivimos", muestra Lidia.

COLECTORA.... DE AGUA

"Colectora que pasa por Carrefour intransitable, inundada", muestra María.