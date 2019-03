Reapertura de la inscripción y clase inaugural. Como cada año, desde hace 20 años, los Talleres Literarios "Álgebra y Fuego" que coordina la prof. Marisa Mansilla reinician sus actividades invitando a los lectores que ya participan del taller y también a nuevos lectores a sumarse a las actividades que en ellos se desarrollan. El taller que en sus orígenes reunía actividades de lectura crítica con escritura literaria en la actualidad funciona diferenciando aquellos grupos a los que les interesa sólo la lectura crítica de aquellos que deseen incursionar en la escritura literaria o tengan ya obra escrita inédita y quieran revisarla, corregirla y lograr una versión casi definitiva o bien lista ya para una edición. Este año, el eje vertebrador que guiará la selección de textos se relacionará con el erotismo, el juego y disfrute de los cuerpos, la sexualidad permitida pero sobre todo la no permitida en la sociedad burguesa y el prostíbulo como espacio de concreción del deseo y las fantasías, aunque no exento de los conflictos que llegan y alcanzan a ese espacio desde afuera. Pero si éste es el panorama de una literatura que desde la época clásica tuvo sus representantes, en la actualidad, nuevas sexualidades, nuevas familias "polimorfas" -tal como las denominan algunas corrientes filosóficas- se visibilizan en el tejido social y también en diversos hechos artísticos sin quedar afuera de ellos la literatura. Por lo tanto, el programa de lecturas del taller hará un recorrido por la literatura europea, latinoamericana y argentina de escritores y escritoras que desde mediados de siglo XIX a nuestros días abordan el tema. La clase inaugural adonde la coordinadora del taller conversará con los presentes y hará referencia al marco en el que piensa el programa de lecturas, las obras que lo componen, comprendidas bajo el lema "Shhhhh de eso no se habla", y la modalidad de trabajo se llevará a cabo en el teatro-bar Bisellia de Estrada 718, de nuestra ciudad, a las 18 horas.

Cultura:

Taller "Álgebra y Fuego" de Lecturas Críticas de Literatura; 20 años de compartir el acto de leer

