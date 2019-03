Hoy en el mes de la mujer, voy a citar a una extraordinaria cantante María Graña. Vio la luz en Bs As y desde muy chica sintió la pasión por el canto. A los12 años comienza a estudiar con la profesora Elvira Aguillano, con quien prosigue durante 17 años. En 1970, se presentó en un concurso del programa televisivo Canta el Pueblo, Canal 7 donde cantó "La Canción de Bs As" y el jurado le adjudicó el Primer Premio. Su nombre llega a oídos del maestro Osvaldo Pugliese, quien ya la conocía y la convoca para integrar su orquesta junto a su otro cantor, Abel Cordoba en el Club nocturno Michelangelo en 1973. Su calidez, su personalidad seductora y comunicativa, una manera sobria y aguerrida de interpretar el tango hicieron que en pocos instantes el público se identificara con ella. También actúan en el Canal 11. Es una lástima que Don Osvaldo y María no hayan dejado grabaciones como testimonio de aquella dupla, las obras que María interpretaba con Pugliese eran: "Nostalgias" "Volver", "Amar Amando" y la "Canción de Buenos Aires". En 1975, la cantante viajó a Colombia integrando una embajada tanguera con Mario Bustos, Argentino Ledesma y otros. Actuaron en las más elegantes salas de Bogotá, Medellín y en la plaza de toros de Manizales. Tan grande fue el éxito logrado por María que la empresa grabadora Codisco la contrató para registrar su primer long-play como solista, acompañada por músicos Argentinos y Colombianos. Ese mismo año fue a Brasil, y otros países sudamericanos y cuando se le preguntó por el motivo de su éxito, ella contestó "-Yo no puedo explicar eso. El único que podría hacerlo es el público". En televisión, fue figura infaltable en los programas: "El Tango del Millón", "Buenas Noches Buenos Aires", "Tango Club" (de Canal 11) y de "Grandes Valores del Tango" (Canal 9). En1977, en el programa titulado "Mis Tangos", con la conducción de Hector Larrea los músicos y los cantantes serían rotativos, salvo María Graña que tendria que actuar con mas asiduidad. En ese mismo año (77), graba una larga duración para el sello M&M, el comentario del disco estuvo comentado por Pugliese, quien entre otras cosas dice: -"sus interpretaciones "- demuestran sensibilidad en los distintos momentos emotivos que exijen la letra y la música, la calidad, la calidez y la seguridad de su voz. Entre 1978 y 1981 participa en un programa que fue un verdadero hito dentro de las producciones tangueras: "La Botica del Angel", creado y conducido por Eduardo Bergara Leumann. En 1982 obtiene el premio Prensario, a la mejor cantante de tangos. Al año siguiente, participa en el debut en Paris del espectáculo Tango Argentino. Aquel primer elenco estaba integrado por: El Sexteto Mayor, el Dúo Horacio Salgán-Umberto De Lio, los cantantes Roberto Goyeneche, Raúl Lavié, María Graña, Jovita Luna, Elba Berón y Alba Solís. Podía escribir decenas de páginas comentando la importante trayectoria de María Graña solamente destacaré dos actuaciones: integrando la delegación a Francia junto al cantante Jairo, el bandoneonista Raúl Garello y otros artistas, la segunda el 1 de enero de 1997 realizando un homenaje a Gardel, en su propia tierra en la ciudad de Toulousse. Por suerte para todos los que amamos el mejor tango hoy seguimos gozando con el arte de esta estupenda cantante. Y a manera de despedida quiero recordar la frase que escribió Libertad Lamarque en la contratapa de uno de sus discos: "Maria el tango te necesita así, perfecta"!!



El Rincón del Tango:

Hoy; María Graña

Por Raúl Berra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: