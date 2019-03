El Municipio lanzó un programa para acompañar a los empleados próximos a jubilarse

Es abierto a la comunidad y está especialmente dirigido a trabajadores municipales. El objetivo es acompañar y asesorar a cada empleado durante el retiro laboral. La primera charla informativa del "curso pre jubilatorio" será el martes a las 15.30 en el Centro Gallego. El Municipio anunció el inicio de un programa destinado a empleados próximos a jubilarse abierto a la comunidad y especialmente dirigido a trabajadores municipales. Esta actividad, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat Y la Subsecretaría de Recursos Humanos y Administración Financiera, a través de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor y la Dirección de Gestión y Administración de Personal, tiene como objetivo acompañar y asesorar a cada empleado durante la instancia de retiro laboral. "Esta propuesta surgió a raíz de un pedido del intendente Sebastián Abella que determinó la necesidad de acompañar a los trabajadores en esta nueva etapa de su vida", detalló el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Ibarra. En este sentido, el funcionario aseguró que "la idea es acompañarlos y contenerlos tanto desde el punto de vista laboral como desde lo técnico y administrativo". Inicialmente, habrá una charla informativa sobre el "curso pre jubilatorio" que se desarrollará el próximo martes 12, desde las 15.30, en el Centro Gallego (Castelli 726). Luego, tendrán una duración de dos horas semanales con metodología de taller y se llevarán a cabo todos los miércoles. Durante cada jornada, los presentes podrán participar de charlas informativas donde obtendrán información acerca de trámites jubilatorios, cobertura médica y social y la percepción de haber jubilatorio, entre otros. Además, un equipo de profesionales brindará acompañamiento. Entre ellos, se incluye asistencia psicológica y clases de teatro a cargo del profesor Mauro Montero. "Entre 2019/2020 alrededor de 200 empleados están en condiciones de acceder al retiro laboral. Para todos ellos, la jubilación conlleva un cambio de vida. Se trata de finalizar una larga etapa e iniciar otra con nuevos desafíos y actividades. Estamos para acompañarlos en ese proceso", completó Ibarra. "La idea es justamente otorgarles a las personas que están por jubilarse, herramientas para transitar este momento de la vida que cada cual recibe de distinta manera. Lo importante es acompañarlos y contenerlos", enfatizó la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández. Quien además mencionó que "tal vez algunos sepan qué harán. Sin embargo, muchos otros no porque durante muchos años sus vidas se centraron en el trabajo. Ante este desconcierto, queremos ayudarlos y están presentes". Según detalló, los interesados en participar de esta actividad podrán inscribirse en boulevard Dellepiane (ex Lavalle) y San Martín, de lunes a viernes, de 8 a 14. Para tal fin, no es necesario contar con ningún requisito en particular "incluso –cerró- pueden participar quienes estén por jubilarse a la brevedad o quienes lo podrán hacer durante los próximos tres años. Pueden acercarse junto a algún familiar".

El subsecretario de RRHH encabezó la conferencia en la que se presentó la propuesta.



