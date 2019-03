Avanza la creación del Sindicato de Jubilados en Campana

Una vez organizada la institución, se hará la presentación pública de la delegación por las autoridades nacionales del Sindicato de Trabajadores Pasivos. No hace falta desafiliarse de otro sindicato para poder adherirse y participar. El Sindicato de Trabajadores Pasivos es la asociación de primer grado que representa en toda la Argentina a los intereses legales, sociales y gremiales de todos los adultos mayores jubilados, pensionados, retirados o rentados en forma vitalicia; agrupados en el ejercicio de su derecho a integrarse y participar en forma activa, productiva, plena y efectiva dentro de la sociedad, garantizado por la Ley 27.360 sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Con miras a la organización de la delegación Campana, esta semana tuvo lugar la primera reunión de trabajo en Sede Central (CABA), donde participaron la Sec. General Nacional, Delicia Sension y Sec. de Organización Horacio Burgos, quienes recibieron a los coordinadores locales Oscar Diderich, Exequiel Tellería y Oscar Etchart. "Por el momento –comentó Oscar Etchart a La Auténtica Defensa- no se está afiliando, pero si recogiendo datos en planillas para generar la primera base de datos. Lo que se propone es un sindicato donde el jubilado o pensionado no va a ser un número, sino una persona con necesidades, con urgencias, con dolores y que van a ser escuchados y apoyados". En ese mimo sentido, Exequiel Tellería, agregó: "la afiliación será un poco más adelante, será voluntaria y si hay otro sindicato de por medio podrá elegir o estar en los dos, no va a haber ningún inconveniente"; mientras que Oscar Diderich adelantó: "En los próximos días se seguirá informando sobre la dinámica de participación y organización. Lo que queremos es crear una institución pluralista, responsable y comprometida con sus adherentes. Como no nos defiende nadie, los jubilados comenzaremos a defendernos nosotros mismos".

Diderich, Sension, Tellería, Etchart, y Burgos en la sede nacional del STP.



Avanza la creación del Sindicato de Jubilados en Campana

