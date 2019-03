El Bypass de Favaloro, elegido como uno de los 400 inventos de la humanidad

El buscador Google presentó una muestra virtual para destacar a los 400 inventos que modificaron la historia de la humanidad y entre ellos se destacó el Bypass aortocoronario de René Favaloro.

El buscador Google presentó una muestra virtual para destacar a los 400 inventos que modificaron la historia de la humanidad y entre ellos se destacó el Bypass aortocoronario del médico René Favaloro. Esta invención, que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo, es la única latinoamericana que integra la lista.

Entre los inventos y logros de la lista, los cuales abarcan las áreas de cultura, ciencia y tecnología del ser humano en toda su historia -y que se pueden apreciar en forma online desde este miércoles a través del proyecto denominado Once Upon a try. Había una vez… una idea, se encuentran también las primeras mujeres en viajar al espacio, el primer Mapa de América, el telescopio de Galileo Galilei, Marie Curie; la clonación de la oveja Dolly y las cartas de Albert Einstein a científicos franceses, entre otros hechos históricos.

En conjunto con la Fundación Favaloro, institución que brindó información, contenido y curaduría, es posible desde la plataforma del Google Arts & Culture ingresar a fondo en la historia del hombre y el médico argentino y hacer un recorrido sobre su vida y trayectoria: sus orígenes, la Universidad donde estudió, el lugar donde trabajó como médico rural en La Pampa, su etapa en Cleveland, lugar en el cual aplicó por primera vez la técnica y su regreso a la Argentina para emprender lo que luego se concretó en la Fundación.

Para desarrollar la mencionada lista, el Google Cultural Institute juntó durante 2 años más de 200.000 registros históricos digitalizados, artefactos y videos que ahora están online para que todos puedan conocerlos. Por ello, y para poder lograr este proyecto, se asociaron con 112 instituciones de 23 países. Asimismo, esta iniciativa le permitió obtener material original de las organizaciones involucradas con cada uno de los inventos y descubrimientos. La NASA, el CERN, el Museo de Ciencia de Reino Unido, el Museo Alemán, Museo Torres Quevedo, el Museo Nacional de Ciencia y de Tecnología Leonardo da Vinci y la Fundación Favaloro, son sólo algunos de ellos.

"La Fundación Favaloro para la Investigación y la Docencia Médica es una ONG argentina dedicada a la asistencia médica, la docencia y la investigación. Fue fundada en 1975 por René Favaloro y cofundada por el eminente cardiólogo Luis de la Fuente de acuerdo con los principios de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, país donde trabajó durante varios años. Las actividades se desarrollan a través de dos instituciones, la Universidad Favaloro y el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Durante varios años Favaloro financió con sus propios recursos la mayor parte de los gastos", sostienen en el sitio web de la plataforma del buscador.

"El Hospital Universitario Fundación Favaloro es un centro polivalente líder en alta complejidad, procedimientos mínimamente invasivos, como también en estudios diagnósticos y chequeos preventivos. El compromiso, la excelencia y sus 40 años de experiencia hay posicionado a la Fundación Favaloro como centro de referencia internacional, al que acuden pacientes de todo el mundo, en especial de América Latina", concluyen.

