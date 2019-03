Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/mar/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 09/mar/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LANÚS SALVÓ UN PUNTO Anoche, en el arranque de la 22ª fecha de la Superliga, Lanus empató 1-1 como local con San Martín de San Juan gracias a un gol de José "Pepe" Sand en el segundo minuto de adición, después que Gonzalo Castillejos abriera la cuenta a los 42 minutos del primer tiempo para el elenco sanjuanino, que tuvo al delantero campanense Nazareno Solis en el banco de suplentes. En tanto, al cierre de esta edición, Belgrano de Córdoba recibía a Patronato de Paraná en un duelo clave en la lucha por la permanencia. UN SÁBADO ATRACTIVO En la continuidad de esta 22ª fecha de la Superliga, hoy habrá cuatro partidos entre los que se destacan la visita del líder Racing Club a Colón de Santa Fe y el clásico que Boca Juniors disputará en La Bombonera frente a San Lorenzo de Almagro. La programación de la jornada será la siguiente: Newells vs Talleres (17.10), Godoy Cruz vs Rosario Central (17.10), Colón vs Racing Club (19.20) y Boca Juniors vs San Lorenzo (21.30). En tanto, mañana domingo jugarán: Estudiantes de La Plata vs Gimnasia de La Plata (17.10), Huracán vs San Martín de Tucumán (19.20), Independiente vs Aldosivi de Mar del Plata (19.20) y Atlético Tucumán vs River Plate (21.30). Mientras que el lunes se cerrará con: Tigre vs Unión (19.00), Argentinos Juniors vs Vélez Sarsfield (21.10) y Defensa y Justicia vs Banfield (21.10). BATACAZO REAL Por la primera fase de la Copa Argentina, Real Pilar, equipo que milita en la Primera D, derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield con gol de Nahuel Ríos en cancha de Temperley el jueves por la noche. Así se convirtió en el primer equipo de la menor de las divisionales de Ascenso en alcanzar los 16vos de Final. Ahora, el equipo que se afilió a la AFA en 2017 espera por el ganador del duelo que sostendrán Belgrano de Córdoba y Deportivo Riestra. PRIMERA B METRO Barracas Central sigue transitando con firmeza su camino a la Primera B Nacional: ayer, por la 27ª fecha superó 3-0 como local a Tristán Suárez, llegó a los 64 puntos y tomó ahora diez puntos de ventaja sobre el escolta Estudiantes (54). Además, ayer también jugaron: San Telmo 3-0 Talleres (RE); Sacachispas 0-1 J.J. Urquiza; y UAI Urquiza 0-0 Deportivo Español. En tanto, hoy se disputarán cinco partidos: San Miguel vs Acassuso, Flandria vs Deportivo Riestra, All Boys vs Comunicaciones, Almirante Brown vs Defensores Unidos y Estudiantes vs Atlanta. Y mañana cerrarán: Fénix vs Colegiales. PRIMERA C El capítulo 27 de la categoría tendrá hoy su duelo más atractivo, cuando se enfrenten los dos líderes: Dock Sud recibirá a Argentino de Quilmes desde las 17 horas. Además, también se enfrentarán Deportivo Merlo vs Midland. En tanto, ayer comenzó la fecha con la victoria de Villa San Carlos por 3-0 sobre Victoriano Arenas y el empate entre Luján y Laferrere por 1-1. PRIMERA D La 21ª fecha del campeonato comenzó ayer con dos partidos: Claypole venció 1-0 como local a Defensores de Cambaceres, mientras que Centro Español hizo lo propio por el mismo marcador ante Central Ballester. De esta manera, el Tambero suma 30 puntos y comparte ahora la cuarta posición junto a Puerto Nuevo y Real Pilar, mientras que el Gallego llegó a los 21 puntos y alcanzó el 10º puesto.

