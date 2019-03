Anoche cayó 73-65 ante Sportivo en el inicio de la serie y ahora deberá vencer en Chiclana 209 para forzar el tercer partido, que también jugaría en su gimnasio. El Rojo hizo la diferencia en el primer cuarto y luego supo sostenerla hasta el final. Los playoffs siempre son un momento diferente a cualquier otro de la temporada. Por eso, los antecedentes no cuentan en esta instancia y eso lo volvió a demostrar Sportivo Pilar, que luego de caer dos veces frente a Ciudad de Campana en la fase regular, anoche se impuso por 73-65 en el inicio de la serie de Cuartos de Final de este Torneo Provincial de Clubes 2018/19. De esta manera, el Tricolor quedó obligado a ganar el segundo juego, que se disputará el próximo viernes en nuestra ciudad para así forzar un tercer y decisivo partido, que también se jugaría en el gimnasio de Chiclana 209. Anoche en Pilar, el equipo dirigido por Sebastián Silva terminó pagando muy caro el primer cuarto. Nunca estuvo al frente en el marcador y en todo momento remó desde atrás, incurriendo en pérdidas y sin poder encontrar la efectividad deseada desde los 6,75 metros (5 triples en 19 intentos: 3 de Rubén Runke y 2 de Francisco Santini) ni poder lograr un desnivel determinante bajo los tableros, a pesar que Runke y Martín Delgado terminaron como sus mejores figuras con 16 puntos cada uno. En aquel arranque de partido, con Francisco Ruiz como líder, el Rojo se escapó 17-8 y tras una respuesta del visitante encabezada por Martín Delgado, cerró con un triple y un doble de Alejandro Mena para extender la diferencia: 22-12 en esos primeros diez minutos. En las primeras acciones del segundo cuarto, un doble y falta de Lucas Bertolotti y otro doble de Ruiz le permitieron a Sportivo establecer la máxima del partido: 27-12. La reacción del CCC fue obra de Facundo Romani, quien aportó cinco puntos consecutivos (27-17), aunque Bertolotti y Ruiz sumaron dos conversiones en fila para el local y la diferencia volvió a ampliar (31-17). Entonces entró en escena Francisco Santini (5 puntos) y con un doble de Martín Delgado, el Tricolor volvió a achicar la brecha (31-24) que, gol a gol, se mantuvo hasta el final de la primera mitad (42-33). En el tercer período, el elenco de Pilar volvió a tener un mejor arranque y con un triple de Leandro Hasenhauer llevó a 13 la diferencia (50-37). Un triple de Santini y otro doble de Delgado redujeron el margen (50-42), pero en la segunda parte de este cuarto el juego se volvió muy trabado, de escasas conversiones y la pizarra terminó en 51-46 de cara a los 10 minutos finales. Pero otra vez Sportivo inició mejor: un triple de Lautaro Expósito y un doble y falta de Bertolotti pusieron nuevamente en doble dígito la diferencia (57-46). La respuesta de Ciudad llegó con un doble de Juan Cruz Gallardo y cuatro puntos seguidos de Runke (57-52). Sin embargo, nuevamente surgió Expósito, quien clavó otra "bomba" y también sumó un doble y falta para llevar otra vez el margen a once (63-52). Los dirigidos por Silva no se rindieron e impulsados por Gallardo y Delgado volvieron a recortar la ventaja (66-61), ilusionando a los campanenses con un final cerrado. Pero eso no se dio: Hasenhauer convirtió un triple, Nicolás Laguas sumó una conversión tras rebote ofensivo y Hasenhauer concretó también una penetración con cristal en ataques consecutivos tras malas decisiones del Tricolor (con Romani afuera por 5 faltas). Así, Sportivo Pilar firmó un parcial 7-0 que liquidó el pleito y desató el festejo de la parcialidad local. EL RESTO Este viernes también comenzaron las otras tres series de Cuartos de Final de este Provincial de Clubes y en todas se dieron victorias locales sobre los equipos que habían clasificado directamente a Cuartos de Final. En Coronel Suárez, Sarmiento (9º) le ganó 64-58 Somisa de San Nicolás (1º); en Junín, Los Indios (7º) superó 71-63 a Independiente de Tandil (2º); y en La Plata, Atenas (5º) derrotó 73-55 a Regatas de San Nicolás (4º). Estas series, al igual que la del CCC, se trasladarán ahora a la casa del equipo mejor ubicado en la fase regular, que tendrá localía en el segundo partido y también en un eventual tercero. Los ganadores de estas series disputarán el Final Four por el ascenso al Torneo Federal. Y la organización de ese cuadrangular será para el equipo participante que haya terminado mejor ubicado en la fase regular. SÍNTESIS DEL PARTIDO SPORTIVO PILAR (73): Francisco Ruiz (15), Lautaro Expósito (20), Leandro Hasenhauer (13), Lucas Bertolotti (8) y Alejandro Mena (9) (FI) Thomas Lynn (2) y Nicolás Laugas (6). DT: Marcelo Asturiano. CIUDAD DE CAMPANA (65): Facundo Romani (9), Maximiliano Gutiérrez (6), Juan Cruz Gallardo (10), Rubén Runke (16) y Martín Delgado (16) (FI) Francisco Santini (8) y Alejandro Irigoyen (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 22-12 / 20-21 (42-33) / 9-13 (51-46) / 22-19 (73-65) JUECES: Ezequiel Valente, Juan Petroni y Ariel Barbich. GIMNASIO: Sportivo Pilar.

