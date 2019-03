El joven piloto de Zárate afrontará su segundo año en la Clase 2 de A.L.M.A, sumándose al equipo campeón 2018 en la especialidad. El joven zarateño Leandro Cracco será nuevo piloto del Novoa Sport, equipo campeón 2018 de la Clase 2 junto a Ezequiel Luongo. De esta manera, afrontará su segundo año en la divisional después de un 2018 en el que no pudo afirmarse del todo con resultados que no lo acompañaron. Por ello decidió pegar el "volantazo" y sumarse a la estructura que dirige Mariano Novoa, con quien buscará confiabilidad en un Fiat Uno que está recibiendo un repaso a fondo en el chasis para alcanzar la mejor puesta a punto de cara a la primera cita del campeonato. Por otro lado Fabián Carranza seguirá siendo el responsable del motor del auto que tendrá el número 21 en los costados. La temporada de A.L.M.A. comenzará el 23 y 24 de marzo en el Autódromo de Dolores, donde se llevará a cabo la primera fecha que tendrá puntaje y medio y donde Leonardo Cracco debutará con el Novoa Sport. -¿Cómo surgió esta posibilidad? -Nosotros estuvimos con otros equipos, a los cuales les estoy agradecido, por todo lo que me aportaron desde que decidí plantearme este desafío de correr en autos con techos -Vos venís del karting. -Sí, empecé allí e hice varias temporadas en el zonal corriendo en la categoría PAKO, de la que me quedan los mejores recuerdos. Fue algo muy lindo, porque allí también corrió mi padre. Son etapas que no podés olvidar tan fácilmente. -¿Y por qué el cambio? -Era hora de buscar nuevos horizontes y todo salió para correr en ALMA. Ya estaban amigos como Civitarese y Dinardo, que me hablaban muy bien de esta propuesta y nos embarcamos con papá, al que también le gusto el desafío. -¿Qué dejó tu paso por el karting? -Muchas cosas que son importantes para este momento y que uno las va plasmando en cada carrera. Es distinto, está claro, llevar un auto de estas características con tracción delantera. Implica un cambio importante pero ya le fuimos agarrando la mano y creemos que este año servirá para aplicarlo en este presente -Ya conocés la categoría desde adentro. -Seguro. Fue un año para tomar referencias, conocerte con el auto, tomar ciertos parámetros con los circuitos. Creo que esa es una etapa superada, que ya no vamos a padecer esta temporada. -¿Hubo un intento de pasarse al Turismo Pista? -Sí, lo evaluamos con mi papá y ya teníamos el auto, pero a la hora de sentarnos a analizar el tema de los costos nos dimos cuenta que estábamos lejos. Pero además son varios días que no estás en tu lugar de trabajo y era muy complicado al menos en estos momentos -¿Comienza definitivamente una nueva etapa? -Arrancamos una nueva etapa en la Clase 2 junto al Novoa Sport. Vamos a trabajar para conseguir los mejores resultados posibles, algo que el año pasado no pudimos cerrar por una u otra cosa. Queremos lograr la confiabilidad necesaria en el auto para ser competitivos y protagonistas en la mayoría de las fechas. Tenemos el mejor chasista y motorista. El aprendizaje ya lo tuve el año pasado y esta temporada iremos con todo evolucionando con todo el equipo como así también con el auto. Queremos estar entre los cinco primeros, va a ser difícil pero sabemos que vamos a contar con lo mejor. Con este concepto, el espigado piloto de la vecina ciudad cerró la nota, demostrando que se tiene mucha fe para este 2019 que, además, lo tendrá compitiendo junto a Lucas Bayala, campeón de la Clase 1 del Turismo Pista, como invitado para las carreras especiales.

Automovilismo:

Leandro Cracco, nuevo integrante del Novoa Sport

