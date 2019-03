La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 Se inauguró la nueva Biblioteca Pública Municipal







El Intendente invitó a compartir el acto a su antecesora, Stella Maris Giroldi, quien había iniciado la obra que hoy su sucesor termina concretando. "Me pone muy feliz ver este lugar moderno e inclusivo que incorpora el Municipio a fin de seguir mejorando los servicios culturales y educativos para los vecinos", enfatizó el jefe comunal al realizar e tradicional corte de cintas. El intendente Sebastián Abella inauguró el viernes la nueva Biblioteca Municipal, que a partir de este lunes a primera hora los vecinos podrán comenzar a disfrutar. Ubicada en la planta baja de este amplio, moderno, cómodo y luminoso edificio –sito en avenida Varela entre Ameghino y Sívori-, la nueva dependencia cuenta con una amplia colección de libros; espacios de lectura y trabajos; y un sector especial para niños con juegos didácticos y textos infantiles; además de wifi libre. A los efectos de brindar herramientas tecnológicas a niños, jóvenes y adultos de la ciudad, la Secretaría de Modernización del Municipio también dispuso ocho computadoras con conexión a Internet; tres puestos digitales para navegación que incluye dos monitores touch y uno especialmente instalado para personas no videntes. Con un tradicional corte de cintas, encabezado por Abella y su antecesora Stella Maris Giroldi, a quien el Intendente invitó especialmente dado que la obra se había iniciado durante su gestión, las puertas del nuevo espacio público quedaron formalmente abiertas. Al igual que secretarios, funcionarios y empleados municipales; y concejales de Cambiemos, una gran cantidad de vecinos acompañaron el acto inaugural que contó con una feria literaria de escritoras campanenses. "Para nosotros fue una decisión muy importante desde que llegamos a la gestión de seguir invirtiendo en este lugar y hoy nos damos cuenta que no nos equivocamos", enfatizó el intendente Abella, quien se mostró muy satisfecho y emocionado por los resultados finales de esta gran obra. Y sumó: "Me pone muy feliz ver este lugar que incorpora el Municipio a fin de seguir mejorando los servicios culturales y educativos, como así también saber que durante muchas décadas miles de vecinos van a disfrutarlo y transitarlo". Abella reconoció lo que proyectó la ex intendenta; y hoy tras un intenso trabajo de su equipo se pudo concretar. "Es muy importante que uno pueda terminar lo que otra gestión comenzó", sostuvo. Giroldi, en tanto, aseguró que "acá no vale lo político, sino la acción que emprendió el intendente Abella de concretar la obra de la nueva biblioteca. Yo me siento orgullosa de este proyecto que será para el disfrute de toda la comunidad de Campana". La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, destacó que, si bien la nueva Biblioteca Municipal pertenece a la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación, para concretar este gran proyecto hubo un "excelente" trabajo mancomunado entre las secretarías de Modernización y de Obras y Servicios Públicos, liderado por la Jefatura de Gabinete. Y la secretaria de Modernización, Marina Sánchez, aseguró que "en cada acción que llevamos adelante de cara a los vecinos, estamos logrando transformar a Campana en una ciudad más ordenada, segura, moderna e inclusiva".





El intendente Abella invito a Giroldi al corte de cintas.





Los distintos sectores están perfectamente integrados.





Los vecinos podrán visitarla desde este lunes.





Personal municipal y vecinos participaron de la inauguración.





Así luce hoy la nueva biblioteca.

Inauguración Biblioteca Publica Municipal pic.twitter.com/vVK3yeqZEF — milva lopez pereyra (@milvalp) 8 de marzo de 2019 Inauguramos el nuevo edifico de la Biblioteca Pública Municipal @campanagov pic.twitter.com/cVMgdqeXLA — Sebastian Abella (@SebaAbella) 8 de marzo de 2019 @,@ahora Biblioteca Municipal Día de la Mujer con Concejal Luis Negro Gómez pic.twitter.com/dNL0l4wUev — SandraMiriamGotelli (@GOTELLISandra) 8 de marzo de 2019 Se inauguró el nuevo edifico de la Biblioteca Publica Municipal pic.twitter.com/trygaIsegS — MunicipalidadCampana (@campanagov) 8 de marzo de 2019 A minutos de inaugurar el nuevo edifico de la Biblioteca Pública Municipal pic.twitter.com/ULur9o83wG — MunicipalidadCampana (@campanagov) 8 de marzo de 2019

Se inauguró la nueva Biblioteca Pública Municipal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: