No hubo heridos, solo daños materiales. La situación se saldó apenas con el intercambio de seguros. Cerca de la esquina de avenida Mitre con Castilla chocaron este sábado tres vehículos, aunque no hubo que lamentar heridos. De hecho, una ambulancia del SAME se presentó en el lugar y ninguno de los involucrados fue finalmente derivado al Hospital Municipal San José en ella. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 1 del Comando Patrulla. Los protagonistas del choque intercambiaron los seguros y solo lamentaron daños materiales.

#Dato choque de tres vehículos en Av. Mitre y Castilla. Solo daños materiales. Se presentó la ambulancia de SAME y no fue necesario ningún traslado. Intercambiaron datos de seguros en presencia del móvil zona 1 de Comando pic.twitter.com/qeEH8nV4Bw — Daniel Trila (@dantrila) 9 de marzo de 2019

Triple choque en el centro de la ciudad

