"Es llamativo el poco profesionalismo que tiene el Presidente del HCD"







Así lo cuestionaron los concejales del bloque Cambiemos tras la primera sesión ordinaria del año dado que "Fraticelli actuó totalmente de manera desigual e injusta". Tras la primera sesión ordinaria del año del HCD que se llevó a cabo este jueves, los concejales de Cambiemos cuestionaron que "nos llamó la atención el poco profesionalismo que tiene el presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli". Los ediles Marina Casaretto, Luis Gómez, Miriam Cazenave, Romina Buzzini, Diego Lis, Norma Ibarra y Christian Amaya, repudiaron la falta de autoridad que tuvo el titular del cuerpo y mostrarse risueño cuando gente del público insultaba a su par Carlos Cazador. "En otra sesión con desigualdad, en donde el Presidente del HCD volvió a negarle la palabra a un concejal oficialista, a no hacer respetar el reglamente, ni a llamar al orden cuando el público con sus insultos y sumándose con una risa a las críticas", aseveró Casaretto. Asimismo, la edil cuestionó: "Durante la sesión, un concejal misógino llevó asuntos personales al recinto con dichos machistas. El tiene que saber que en el HCD soy su par, soy una concejal igual que él, que me gané ese lugar por participar de una lista y trabajar por estar ahí". Gómez, en tanto, manifestó que "mientras la oposición monta un circo en el Concejo Deliberante, el Intendente Abella sigue trabajando para mejorarle la calidad de vida a los vecinos". "El único objetivo que tiene La Cámpora local y el bloque vecinalista es ponerle palos en la rueda a la gestión municipal, quitarle el presupuesto y evitar que Campana siga avanzando", aseveró. A su turno, Buzzini mencionó que "ya en la primera sesión de este año electoral, quedó claro que la política partidaria va a estar presente en el concejo deliberante, más allá de la representación en sí misma". "Desde que Fraticelli asumió, se está perdiendo la institucionalidad, comenzando por sus interpretaciones de manera desigual e injusta que según de qué bloque se trate, aplica el reglamento de distintas maneras", ofuscó Buzzini. No obstante dijo que, "tenemos la suerte de empezar un nuevo año legislativo donde seguiremos trabajando para los vecinos de Campana, como así también para consolidar y brindar herramientas al Ejecutivo para que la ciudad siga creciendo". Por su parte, Cazenave hizo mención a un recurso administrativo que envió la oposición al intendente Abella que "desde el día que el Presidente Fraticelli dijo que lo habían enviado, no pudimos leerlo, mandamos varias notas pero él se niega a entregarlo". Siguiendo con esta línea, Lis manifestó que "el veto es una cuestión de naturaleza política, el Intendente puede hacer aplicarlo con los fundamentos que considere. El recurso administrativo no tiene ningún sentido legal ni técnico, porque no se puede recurrir con un acto de ese tipo, le están errando ya que deberían tomar los caminos que corresponden en la justicia".

Los concejales de Cambiemos cuestionaron la forma con la que Fraticelli llevó adelante la primera sesión ordinaria del 2019.



