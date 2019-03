CAUSA DE LOS CUADERNOS

En el marco de la causa de los llamados "cuadernos de las coimas" en la obra pública durante el Gobierno anterior, el juez federal Claudio Bonadio dispuso la detención de cuatro ex funcionarios kirchneristas que se desempeñaban en Vialidad Nacional y que fueron aprehendidos este sábado. Los cuatro quedaron detenidos con prisión preventiva y la semana que viene deberán prestar declaración indagatoria. Se trata de Nelson Periotti, que lideraba la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad; Sergio Passacantando, ex gerente de Administración del mismo organismo; y Germán Nivello, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, un hombre cercano al también detenido José Francisco López. Los cuatro estaban citados para declarar en el juzgado de Bonadio el próximo lunes 11 de marzo.

AMENAZAS DE BOMBA

Personal policial y de bomberos evacuaron anoche a la gente que se encontraba en el shopping Dot, luego de que el establecimiento recibiera una amenaza de bomba. El procedimiento se llevó a cabo poco después de las 22:30. Personal de Gendarmería se encuentra realizando una inspección piso por piso del establecimiento, ubicado en el barrio porteño de Saavedra. El hecho sucedió sólo horas después de que un shopping ubicado en la localidad de Martínez, el Unicenter, fuera evacuado también. En ese caso, fuentes de la Policía informaron que los autores de la llamada anónima se presentaron como "un grupo terrorista" y amenazaron con intentar secuestrar al intendente de San Isidro Gustavo Posse. Personas que se encontraban en el centro comercial mostraron el desarrollo del proceso de evacuación del establecimiento en redes sociales.

TINELLI

El conductor televisivo Marcelo Tinelli coqueteó el viernes nuevamente con la posibilidad de iniciar una carrera política y reconoció que tiene "vocación", al tiempo que cuestionó al presidente Mauricio Macri y a su antecesora, Cristina Kirchner, y los definió como "dos caras de la misma moneda". En declaraciones a FM Metro, el conductor de ShowMatch y vicepresidente del club San Lorenzo se definió como peronista y explicó: "Me interesa la política desde hace mucho. Mi papá era hiperperonista, tengo raíces peronistas". "Sí, obvio, tengo una vocación. Me dicen que no me meta, que es un quilombo. Cuando haces una tortilla algún huevo se te va a romper, no es fácil.

DENUNCIA DE CARRIO

Casi al mismo tiempo que se conoció una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra dos fiscales por presuntas maniobras para "cajonear" una causa contra el directorio de la empresa de colectivos Expreso Lomas, 14 vehículos fuera de circulación fueron prendidos fuego en un predio de la empresa ubicado en la localidad de Monte Grande. El hecho ocurrió en la mañana de ayer, cerca de las 7.30, en un terreno sobre la calle Albaros Barros y Ruta 4, y las primeras pericias indicarían que se trató de un ataque intencional contra las unidades en desuso de la línea 165. El incendio se produjo además en medio de un conflicto con los trabajadores que vienen denunciando el vaciamiento de la empresa desde 2011.