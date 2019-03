Carlos Ortega: "El sistema previsional sigue siendo violentado"

Publicidad "No le alcanzó con endeudarnos en 100 millones de dólares, este gobierno financia el Tesoro desfinanciando al ANSES", señaló el Secretario General del SECASFPI, Carlos Ortega. "La primera rapiña que hizo el gobierno de Macri al Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue incluir un artículo en la Ley de Reparación histórica donde decía que para ese cometido el Estado podía vender acciones del FGS, e incluso el actual acuerdo con el FMI prevé lo mismo. Así, no sólo se está dilapidando el dinero aportado por los trabajadores, sino que se quiere correr al Estado de los directorios de las empresas para las cuales trabaja este gobierno", dice Carlos "el Toro" Ortega, campanense que dirige los destinos del SECASFPI, sindicato de trabajadores del ANSES. En ese sentido, Ortega señaló que al momento de su creación, en el año 2008, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional argentino, "era de unos 28 mil millones de dólares y cuando asume Macri, en 2015, lo recibió con más de 50 mil millones de dólares. En tres años de gobierno de Cambiemos se esfumaron 10 mil millones de dólares y hoy apenas supera los 40 mil millones, con el agravante de que ni siquiera se utiliza con el espíritu de herramienta contracíclica con el que fue creado: los créditos productivos, que en definitiva retroalimentan el sistema de aportes, cayeron del 13 al 7%; mientras que los créditos personales a los jubilados, y a los que se les cobra intereses, crecieron del 2 al 9%. Lo peor de todo es que este gobierno endeuda a los jubilados con su propio dinero para que puedan pagar los remedios o servicios esenciales como lo son la luz, el gas, la electricidad y el agua. Parece un chiste". El gremialista también recordó que en diciembre último, el gobierno emitió Letras del Tesoro por 86 mil millones de pesos, que fueron colocadas totalmente en el FGS. "No le alcanzó con endeudarnos en 100 millones de dólares, este gobierno financia el Tesoro desfinanciando al ANSES y no para. Ese mismo diciembre, María Eugenia Vidal le colocó tres bonos por unos 28 mil millones de pesos. Y en enero, otros 10 mil millones a una tasa ridícula: 12% anual, cuando cualquier banco estaría cobrando al menos 50%. Si eso no es un robo, que me expliquen cómo se llama", concluyó Ortega.

Carlos "el Toro" Ortega calificó de robo a los bonos que la gobernadora Vidal colocó en el ANSES a un 12% anual.

Carlos Ortega: "El sistema previsional sigue siendo violentado"

