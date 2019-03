La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 PJ-Unidad Ciudadana:

Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana cuestionaron el veto del Jefe Comunal a la Ordenanza que impulsaba un Programa de Participación Vecinal en la obra pública, donde los vecinos conocieran, propusieran y definieran mejoras para los barrios en los que viven. También solicitaron que se programen periódicamente las tareas de mantenimiento fuera del casco céntrico: "En algunos lugares, pusieron el RAP y no volvieron más" señalaron. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana cuestionaron el veto firmado por el Intendente Abella al Programa de Participación Vecinal en la obra pública, y aseguraron que al Jefe Comunal "en realidad no le importa la opinión de los vecinos". Uno de los integrantes de la Comisión de Obras en el Concejo Deliberante, Luis Chesini, lamentó que pese a la aprobación que tuviera el proyecto en el recinto, el Departamento Ejecutivo haya rechazado su implementación. "Es importante que los vecinos puedan tener opinión sobre los proyectos y las obras para su barrio, porque son quienes conviven con las problemáticas. Por eso era necesario que el Municipio realizara encuentros para discutir estos temas con la gente, porque ha ocurrido que se han enterado por los medios que iban a hacer determinada obra, contraria a los intereses de su propio barrio" señaló el Concejal, en relación a lo ocurrido con el polideportivo de Otamendi cuya construcción iba a realizarse en el mismo predio donde funciona el Club barrial. Por otro lado el Concejal José Insausti solicitó que se programen periódicamente las tareas de mantenimiento fuera del casco céntrico. "Es necesario que los vecinos tengan información sobre los cronogramas de trabajos, y tener en claro cuándo van a pasar por su barrio. Y en este sentido, es importante que se considere una rotación que permita que los barrios tengan una periodicidad acorde en lo que respecta al mantenimiento de zanjas, luminarias, bacheo y limpieza en general". "Lamentablemente, la privatización de servicios básicos como el de parques y jardines, o las tareas de bacheo, que históricamente hicieran los trabajadores municipales, ahora han sido tercerizados haciendo todo no sólo más costoso, sino que además menos efectivo, como está a la vista" añadió. Por último, los concejales peronistas coincidieron en que "durante las recorridas periódicas por toda la ciudad, en muchos barrios el denominador común es el abandono. Los vecinos hace años que no ven máquinas ingresar. Y en algunos lugares, pusieron el RAP y no volvieron más" cerraron.

