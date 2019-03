Publicidad India es un país incomparable por donde se lo analice. Contrastes agresivísimos, reinos de fantasía, religiones, leyendas, esplendor y decadencia, castas y tradiciones milenarias que siguen vigentes en los habitantes del país como hace miles de años. Las regiones son tan diversas entre sí, que hacen falta muchos viajes para poder quedarse con un panorama claro de cada una de ellas. Desde mediados de septiembre a febrero es la mejor época del año para visitar el norte de la Inda, ya que las lluvias monzónicas desaparecen y el clima tropical se modera. Desde el mismo momento que uno arriba a un aeropuerto de este país, es una cachetada de realidad a los sentidos. En esta edición nos concentramos en el triángulo de oro, al norte de India, llamado de esta manera porque las ciudades de Nueva Delhi, Agra y Jaipur forman un triángulo imaginario. Es una buena trilogía para hacer un primer acercamiento a este país - continente. El término "oro" es a causa de la riqueza histórica y cultural con las que cargan estas ciudades. También es importante aclarar que Rajastán (también lo van a ver escrito como Rayastán) es un estado indio ubicado en esta área, al norte del país, limitando con Pakistán. Jaipur es la única de las tres ciudades del triángulo que se ubica dentro del estado de Rajastán, es justamente su capital. Hoy India se encuentra muy bien conectada desde Argentina, con vuelos con un único cambio de avión, con mejores tarifas, con aerolíneas realmente serias y eficientes como Turkish y Emirates por citar algunas. En el triángulo de oro, cada uno de los tres lados tiene una distancia entre 200 y 250 km, con lo cual se recorren con facilidad y en poco tiempo por carreteras eficientes. Desde que India se abrió masivamente a recibir turismo internacional, es el circuito más vendido desde cualquier punto del planeta, el más promocionado por la propia India. Por esta razón, ya hace tiempo que la hotelería de estas ciudades es de primera calidad, de hecho hospedarse en los hoteles de estas ciudades es una experiencia en sí misma. Tanto Delhi como Agra son antiguas capitales del Imperio Mongol, donde lo hindú y lo islámico se mezcla, generando una cultura híbrida que se ve reflejada sobre todo en la arquitectura de los siglos XVI y XVII, donde muchos de estos edificios fueron siendo reconocidos como Patrimonios Mundiales por UNESCO. Comencemos con Delhi, la super ciudad de más de 20 millones de habitantes, donde van a ver expuesto un catálogo de contradicciones, los contrastes de lo frenético y vanguardista con tradiciones y siglos de historia. Nueva Delhi es la parte nueva, el Old Delhi la antigua, la caótica, intensa, pero que si saben dejar de lado los prejuicios, seguro les gustará y callejearán sin problema entre sus bazares y mercados. El Fuerte Rojo de Delhi es uno de los puntos que hay que visitar, construido en el siglo XVII en arenisca roja, fue la principal residencia de los emperadores de la dinastía Mughal por más de 200 años y ahora alberga a varios museos. Muy reciente, el templo de Akshardham, inspirado en arquitectura milenaria hindú, data del año 2.005 y se destaca por su belleza armónica, es una estructura tremenda con relieves de piedra arenisca. Los jardines de los alrededores estás diseñados en forma de flor de loto, repletos de fuentes con figuras de dioses y animales. Es importante destacar que las cenizas de Mahatma Gandhi se encuentran en esta ciudad, en el Raj Gath (quiere decir patio real), una simple losa de mármol negro en homenaje a la personalidad más influyente de la India moderna. Este monumento fue inaugurado con su muerte, en 1.948 y también puede ser visitado. Agra es famosa por el Taj Mahal, que no necesita demasiada presentación, es la postal más icónica del país. Construido en mármol blanco, es un palacio lujosísimo que tardó 14 años en ser levantado por más de 20.000 trabajadores. Edificado por el Emperador Sha Yahan, en honor a su esposa favorita, Mumtaz Mahal, que falleció en el parto de su décimo cuarto hijo en 1631. Pura simetría. Puro mármol y piedras semipreciosas. Pura belleza. Pero no es lo único para ver en Agra, el Fuerte de Agra es uno de los mejores fuertes que el imperio mogol tiene en este país. Además complementa la historia del Taj Mahal, ya que el emperador Sha Yahan fue destronado por su hijo y pasó sus últimos años encarcelado en este fuerte. Jaipur probablemente les guste bastante más que Agra, hay más sitios para visitar y la ciudad es realmente amigable. El Fuerte Amber está en las afueras de la ciudad, el exterior es increíble, construido sobre las cimas de colinas, donde surgen puertas, templos, salones y palacios enormes y la posibilidad de subirse a los elefantes, que van y vienen llevando turistas. Uno de los destinos turísticos más populares es el palacio de la ciudad de Jaipur, que es un palacio del siglo XVIII que pertenecía al maharajá (jefe de un clan) Sawai Jai Singh II y ahora se ha convertido en un museo todavía conservando una parte de la residencia real. Dentro encontrarán varios pabellones, templos y jardines junto con varios palacios. Es también residencia de los gobernantes de la ciudad desde el siglo XVIII. Hay mucho más para visitar en Jaipur, pero no queremos dejar de recomendar un paseo por los bazares de la Ciudad Rosa (este apodo de Jaipur viene porque muchos de sus edificios están pintados de color rosa salmón), donde los oficios artesanales tienen siglos de tradición y calidad: joyas, piedras preciosas y semipreciosas, cerámica, textiles, muebles, una verdadera locura.

Vuelos y Vacaciones:

India; Triángulo de Oro y Rajastan

Por Lic. Guillermo Ceballos

