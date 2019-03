La única condición es ser mayor de 16 años. No es necesario tener experiencia ni conocimientos musicales. El Coro del Club Ciudad de Campana comienza su 11º temporada y quiere sumar nuevas voces a su formación. La agrupación, bajo la dirección de Claudio Volpi, convoca a mayores de 16 años. No es necesario tener experiencia ni conocimientos musicales. La actividad es abierta tanto a socios como no socios del club. El Coro del Club Ciudad, viene, desde su formación, representando al club y a la ciudad en diversos escenarios locales y en diversas localidades. Se ha presentado en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. También actuó en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Se ha presentado también en la República Oriental del Uruguay. En el Club, el coro organiza constantemente eventos corales abiertos a toda la comunidad. Todas aquellas personas que les guste cantar y quieran sumarse al grupo deben presentarse los días martes a partir de las 20.30 horas en la sede del Club ubicado en Chiclana 209.

El Coro del Club Ciudad de Campana convoca voces nuevas

