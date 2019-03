Las batallas que se nos presentan a diario; fracasos, desilusiones, desencuentros, enfermedades, desocupación…, pero siempre tienen respuesta en la Biblia. Si necesitas trabajo, leemos, "buscad y hallaréis", "llamad y se os abrirá", si enfermos, "clama a mí y yo te responderé" y "les traeré sanidad y medicina", siempre sabiendo y confiando que las respuestas vienen designadas por la voluntad del Señor Jesús. Hay veces que nos duele el alma, nuestro corazón está triste, entonces nos dice, "cobrad ánimo, no tengáis miedo", el aliento de "Su Palabra" nos reconforta, "echa tu carga sobre Jehová y él te sustentará", es difícil vencer la angustia de la carne, pero sólo debemos confiar y saber que "Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones" (Salmo 46:1) Los hijos siempre reciben apoyo y consejo de sus padres. "No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". (Isaías 41:10) He experimentado que cuando las pruebas se suman más y más, cuando las fuerzas se debilitan, con un llamado telefónico, un mensaje inesperado, una palabra oportuna de algún hermano, que no son casualidad, es que sus ángeles nos custodian, es ahí cuando aprendemos a vivir confiados, a vivir esperanzados, es saber que él calma la tempestad, sujeta los vientos fuertes, comprender que si creemos, todas las cosas nos ayudan a bien, y aun los males han sido para bien, parece difícil que los males puedan ser para bien, pero debemos confiar y descansar en las manos de Dios porque él utiliza recursos impensados para hacer algo nuevo, para darnos paz cada día, para alentarnos cuando atravesamos dificultades. "He aquí yo hago nuevas todas las cosas" Apocalipsis 21:5 Señor ayúdanos a perseverar, de modo que hallemos en Ti la victoria, a tomar buenas decisiones, a confiar en Ti, que respondes nuestra oración, y hacer la diferencia. ¿Quieres ser un hijo de Dios obediente? ¿Que se interesa en conocer la Voluntad de Dios, su padre? Descubre la verdad transformadora de la Biblia. ¡Léela! Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "El Señor nos sorprende"

Por Silvia Gerard

