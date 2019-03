Integrantes se acercaron al comedor "Mi Ángel me Ilumina" en el barrio San Felipe y entregaron kits escolares y lúdicos. En la tarde del jueves pasado integrantes del Club de Leones Campana Norte se acercaron hasta el merendero de Elsa Testa "Mi Ángel me Ilumina" en el barrio San Felipe. El presidente Charly Schneider, los leones Gabriela Fuentes y Víctor Amaranto entregaron kits escolares y lúdicos para los pequeños. El merendero funciona en el lugar más sensible de la zona (Liniers 1550) y busca no solo llenar la panza de los asistentes, sino brindar buenos momentos y palabras adecuadas para cada uno de los chicos. Schneider manifestó "sabemos que es un momento de crisis para todos, no somos ajenos a la realidad y por eso seguimos acompañando a la igualdad en el derecho a la educación. Lógicamente y a pesar de todo, además del derecho a alimentarse, no debemos olvidar que los niños tienen derecho al estudio y a jugar. Ellos no son los responsables de lo que pase; es nuestro compromiso de bregar para que puedan seguir ejerciendo sus derechos; los derechos del niño no deben ser solo una frase bonita, hay que ponerla en práctica con hechos". (…) "Es lo mismo cuando hacemos la campañas para la adquisición de zapatillas, con cada bono que compran los vecinos, nosotros podemos financiar un par zapatillas para que los chicos no falten a clase el día después de la lluvia". Se invita a vecinos que formen parte de la selva del Club de Leones Campana Norte. "Buscamos gente que se interese por el otro y que eso supere cualquier política partidaria que apoye", enfatizó su presidente. Los interesados pueden llamar al número 03489-15-496508 o por las redes sociales de la institución.







El Club de Leones Campana Norte comenzó sus actividades 2019

