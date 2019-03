Graves irregularidades en el sistema del GNC vehicular de Argentina

En Argentina según cifras oficiales emanadas de la Autoridad Regulatoria el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS) son 1.673.942 que poseen GNC. La realidad es diferente: la cantidad estimada de vehículos convertidos supera los 2.000.000 de vehículos. Existen alrededor de 300.000 vehículos que circulan con equipos de GNC irregulares con obleas apócrifas, asì lo confirman las actuaciones del expediente ENARGAS 8970/04, que en Argentina circulan miles de automotores propulsados a GNC que poseen equipos ilegítimos, y que acceden a la carga del combustible al amparo del deficiente control ejercido por el Estado. Las autoridades del Ente han sido advertidas en reiteradas oportunidades por operadores del Sistema de GNC, de las graves irregularidades e ilícitos que se verifican a diario por falta de control y que podrían colapsar el sistema. La Cámara Argentina de Productores de Equipo Completo para GNC y Afines, -CAPEC- hace mucho tiempo ha solicitado a la Gerencia de GNC del ENARGAS, la implementación en forma urgente de medidas correctivas por parte de la Autoridad de Control a fin de transparentar y ordenar el devaluado sistema del GNC en Argentina. Según denuncia incoada ante ENARGAS con fecha 10/08/07, firmada por Hugo Lamy, en su carácter de presidente de la Cámara Argentina de Productores de Equipo Completo y Afines -CAPEC-: "Existen en el sistema numerosos vehículos que son rechazados por tener instalaciones defectuosas, no ajustándose a la normativa vigente. Por lo general el usuario deambula por distintos talleres hasta que logra que algún sujeto del sistema lo habilite". Con referencia a los componentes del equipo para GNC, en la citada presentación Hugo Lamy también denuncia que: "Existen en el sistema numerosa cantidad de cilindros contenedores de GNC con dudoso marcado". Las irregularidades son de vieja data, a finales de 2004, el ex Gerente de Distribución del ENAR-GAS, Ing. Jorge Osvaldo José Deferrari, responsable de controlar el Sistema de GNC en Argentina, fue echado del ENARGAS por su complicación personal en causas penales y falta de cumplimiento con los deberes a su cargo -Resolución ENAR-GAS Nº 3110/04. Conforme lo establecido por la Ley Nº 24.076 creadora del ENARGAS, y el decreto Nº 571/07 por el cual el Gobierno formalizó su intervención hace 12 años, resulta obligación ineludible del interventor del ENARGAS, adoptar las medidas correctivas necesarias para neutralizar la conducta en que incurren sus regulados que permiten la irregular circulación y acceso a la carga de miles de vehículos propulsados a GNC que poseen equipos para GNC irregulares que resultan un atentado contra la seguridad pública. Un informe de la Auditoria General de la Nación dictaminó que "el ENARGAS no estableció mecanismos alternativos que garanticen la carga de GNC únicamente a los vehículos que estén debidamente habilitados" En nuestro país existen alrededor de 1.000 talleres de montaje debidamente autorizados y habilitados para realizar conversiones a GNC y controlar que los equipos instalados cumplan con la normativa vigente, en caso de ser aprobada la inspección se le adhiere en el ángulo superior derecho del parabrisas una nueva oblea habilitante. También existen alrededor de otros 1.000 talleres clandestinos en los que se realizan operaciones de GNC que son blanqueadas como realizadas en talleres habilitados y que algunos son proveedores de obleas apócrifas.

Existen serias irregularidades en los mecanismos de control para los autos transformados a GNC



Graves irregularidades en el sistema del GNC vehicular de Argentina

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: