El autor del 1-0 destacó el esfuerzo del equipo y apuntó: "El plantel está con ganas de pelear cosas lindas". El pequeño Noah asistió ayer por primera vez al estadio de Mitre y Puccini. Y lo hizo con su correspondiente camiseta Violeta. En su espalda lucía el 7, al igual que su papá dentro del campo de juego. Y le llevó mucha suerte: Mariano Miño fue determinante en el partido con el tanto que convirtió a los 14 del segundo tiempo. "Es la primera vez que lo traía. Ahora va a venir siempre y va a llegar antes que yo", se río el correntino en conferencia de prensa, feliz por la victoria y por su reencuentro con el gol: "Siempre es lindo convertior y más en el momento en que me tocó hacerlo hoy, cuando estábamos con un hombre menos y todo parecía muy difícil. Así que estoy muy contento de poder ayudar a mis compañeros que hicieron un gran trabajo". En su análisis del encuentro, el atacante explicó: "Nos sorprendió un poco el planteo de ellos, de esperarnos para salir de contra. Nosotros no estuvimos precisos con la pelota en la primera parte y no encontramos espacios. En el segundo tiempo nos acomodamos de otra manera, yo pasé a jugar de enganche y se nos abrieron los espacios. Y a pesar de tener uno menos pudimos llegar al gol y encaminarnos a este gran triunfo". Con este triunfo sobre Gimnasia de Mendoza, el Violeta llegó a cinco victorias consecutivas como local y ha ganado seis de sus últimos ocho encuentros: "Ganar siempre da un plus para lo que se viene. Es lindo acostumbrarse a ganar después de haber luchado mucho para sacar adelante una temporada que arrancamos complicados con los Promedios. Y ganar a pesar de no jugar bien es lo que diferencia a los equipos que pelean arriba de los que pelean abajo. En otro momento hacíamos este partido y perdíamos 1-0. Y hoy lo pudimos ganar. Pero hay que seguir trabajando con humildad", señaló Miño. Y en cuanto a la consolidación de Villa Dálmine en el cuarto puesto de la tabla agregó: "Luchamos mucho por llegar a esta posición de privilegio. Y vamos a dar todo para cuidarla, porque todo el plantel está con ganas de pelear cosas lindas". Finalmente, dejó un agradecimiento para los simpatizantes Violetas: "Hoy se sintió mucho el apoyo de la gente, sobre todo cuando nos quedamos con uno menos. Y eso es algo importante para nosotros, lo valoramos mucho".

