SE COMPLETA MAÑANA La 21ª fecha de la Primera D comenzó el viernes, en una jornada en la que Claypole venció 1-0 como local a Defensores de Cambaceres y alcanzó la línea de los 30 puntos junto a Puerto Nuevo y Real Pilar (que el jueves eliminó a Vélez Sarsfield de la Copa Argentina). El otro encuentro que se disputó el viernes fue victoria de Centro Español por 1 a 0 sobre Central Ballester. Con este resultado, el Gallego llegó a los 21 puntos y se ubicó en la 10ª posición, a cuatro unidades de Juventud Unida (9º con 25), que hoy estará recibiendo a Yupanqui desde las 17 horas en el otro encuentro del domingo. En tanto, mañana lunes se completará la fecha con tres partidos: el líder Argentino de Merlo (40 puntos) recibirá a Lugano; Atlas (3º con 31) visitará a Deportivo Paraguayo; y Real Pilar (4º con 30) jugará como local ante Muñiz (8º con 27). Mientras que el escolta, Argentino de Rosario (2º con 32) queda libre en esta 21ª jornada. Esta tarde, desde las 17 horas, buscará su tercera victoria consecutiva como local y su tercera en fila en el campeonato para tratar de consolidar su lugar en zona de clasificación al Reducido. Banegas vuelve a la titularidad. En sus dos últimos compromisos como local, Puerto Nuevo estuvo precedido de dolorosas derrotas como visitante (2-0 con Atlas y 4-1 con Defensores de Cambaceres) y logró recuperarse en el Carlos Vallejos (victorias 3-0 sobre Central Ballester y 1-0 ante Yupanqui). Sin embargo, esta tarde, el Auriazul se presentará ante Liniers con otro aire luego del triunfo 1-0 conseguido frente a Lugano en su última salida. De esta manera, hoy ante La Topadora de Villegas, el Portuario buscará su tercera victoria consecutiva como local y, a su vez, la tercera en fila en este campeonato, tratando así de ratificar su lugar en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Actualmente, el equipo dirigido por Carlos Pereyra suma 30 puntos y comparte la cuarta ubicación junto a Real Pilar y Claypole. Y en caso de ganar esta tarde quedará temporalmente como único escolta del líder Argentino de Merlo (40 unidades). Ello no solo consolidaría este buen momento de Puerto Nuevo, sino también las variantes que viene realizando el cuerpo técnico, que en los últimos partidos, por distintos motivos (lesiones, suspensiones y cuestiones tácticas), ha empezado a suplantar a varios de sus jugadores de mayor experiencia, ampliando la participación de juveniles y jóvenes que no habían tenido prácticamente rodaje en la primera rueda (como los casos de Rodrigo Ponce De León y Ezequiel Ramón). Para este compromiso frente a Liniers, el Auriazul contará con el regreso a la titularidad de Nahuel Banegas, quien cumplió su suspensión por cinco amarillas y jugará como segundo marcador central en lugar de Lautaro Cuenos. En cambio, Santiago Correa (purgó las dos fechas por su expulsión ante Defensores de Cambaceres) no tendría la misma suerte, dado que Julián Sprovieri continuaría como primer marcador central. El resto de la formación titular sería la misma que frente a Lugano, aunque en los ensayos de la semana, Pereyra también probó con Tomás Fumeau en lugar de Eliseo Aguirre (Kevin Redondo todavía debe dos fechas de suspensión, mientras que Nicolás Colombano, ya recuperado de su desgarro, estaría disponible para la próxima fecha). Entonces, la alineación del Portuario para esta tarde sería con Rodrigo Ponce De León; Joaquín Montiel, Julián Sprovieri, Nahuel Banegas, Ezequiel Ramón; Enzo Moreno, Oscar Peñalba, Aguirre o Fumeau, Mauricio Ruiz; Facundo Ferulano y Nazareno Gómez. Por su parte, Liniers se encuentra ubicado justo un escalón por debajo del Auriazul con 27 unidades y buscará una victoria para tratar de igualar en la tabla al equipo de nuestra ciudad. Hasta el momento, en lo que va de este 2019, ha mostrado un andar irregular: empató 0-0 con Defensores de Cambaceres como visitante; perdió 2-0 como local ante Yupanqui; le ganó 2-1 a Lugano en Tapiales; quedó libre posteriormente; y en la fecha pasada igualó 1-1 con Argentino de Rosario como local. El encuentro de esta tarde, correspondiente a la 21ª fecha de la Primera D, se disputará desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Juan Pablo Battaglia.

EN CASO DE GANAR, PUERTO NUEVO TERMINARÁ EL DOMINGO COMO ÚNICO ESCOLTA DEL LIDER ARGENTINO (M). EL HISTORIAL: 22 SIN GANAR Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Puerto Nuevo solo ganó 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 22 victorias. Igualaron en 10 ocasiones. El Portuario marcó 25 goles, mientras que Liniers convirtió 73. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, el Auriazul ganó 3 (14 goles) y Liniers venció en 8 (33 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 18 encuentros: Liniers ganó 14 (40 goles) y empataron los 4 restantes. Puerto Nuevo nunca ganó como visitante (11 goles). EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El lunes 6 de noviembre de 2017 igualaron 1-1 por la 10ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D con goles de Germán Aguila para el cuadro Auriazul y de William Giménez para Liniers. El partido se disputó en cancha de Villa Dálmine. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El sábado 6 de octubre, por la 6ª fecha del actual campeonato, Liniers se impuso 4-0 con goles de Federico Sellechia (2), Santiago Szerdi (penal) y Federico Potarski. El árbitro Catrian Peralta expulsó a Kevin Redondo, Santiago Correa y Oscar Peñalba en el Auriazul. APOSTILLAS. El Portuario acumula 22 partidos sin ganarle a Liniers, con 12 derrotas y 10 empates (aunque el empate 0-0 de 2016 en Campana terminó en triunfo 2-0 para el Auriazul tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de AFA). En cancha, la última victoria de Puerto Nuevo ante Liniers ocurrió el 21 de septiembre de 1991: fue 2-1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa. EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL EMPATE LOCAL DE 1994 El miércoles 28 de septiembre, por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1994/95 de la Primera C, Puerto Nuevo y Liniers igualaron 3-3 en un partido disputado en cancha de Villa Dálmine, cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (3): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Leyes; Nolberto Miño (Luis Tellería), Ramón Godoy y Roque Jesús Cabezas; Juan Carlos Suárez, Omar Díaz y Fabián Gamboa. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Rubén Darío Lergen, Oscar Rodríguez, Oscar Balmaceda y Juan Gamarra. LINIERS (3): Alonso; P. Gómez (Mansilla), R. Cardozo, G. Ramos y Juan Mendoza; Brossi, M. Paz, Andrada y Gustavo Fernández; Miguel Mendoza (Alcides Giménez) y Enrique Primerano. DT: Carlos Arias. SUPLENTES: Centurión, Bravo y Rocha. GOLES: PT 8m Suárez (PN), 15m Andrada (L) y 18m Primerano (L). ST 9m Suárez (PN), 40m Omar Díaz (PN) y 45m Fernández (L). EXPULSADOS: ST 22m Ramos (L) y Suárez (PN); 34m Gamboa (PN); y 38m Mansilla (L). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Juan José Corradino.

Primera D:

Puerto Nuevo busca confirmar su buen momento frente a Liniers

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: