La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Liniers; 22 sin Ganar

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 36. En 35 partidos, Puerto Nuevo solo ganó 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 22 victorias. Igualaron en 10 ocasiones. El Portuario marcó 25 goles, mientras que Liniers convirtió 73. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, el Auriazul ganó 3 (14 goles) y Liniers venció en 8 (33 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 18 encuentros: Liniers ganó 14 (40 goles) y empataron los 4 restantes. Puerto Nuevo nunca ganó como visitante (11 goles). EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El lunes 6 de noviembre de 2017 igualaron 1-1 por la 10ª fecha del campeonato 2017/18 de la Primera D con goles de Germán Aguila para el cuadro Auriazul y de William Giménez para Liniers. El partido se disputó en cancha de Villa Dálmine. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El sábado 6 de octubre, por la 6ª fecha del actual campeonato, Liniers se impuso 4-0 con goles de Federico Sellechia (2), Santiago Szerdi (penal) y Federico Potarski. El árbitro Catrian Peralta expulsó a Kevin Redondo, Santiago Correa y Oscar Peñalba en el Auriazul. APOSTILLAS. El Portuario acumula 22 partidos sin ganarle a Liniers, con 12 derrotas y 10 empates (aunque el empate 0-0 de 2016 en Campana terminó en triunfo 2-0 para el Auriazul tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de AFA). En cancha, la última victoria de Puerto Nuevo ante Liniers ocurrió el 21 de septiembre de 1991: fue 2-1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa. EL PARTIDO EN EL RECUERDO EL EMPATE LOCAL DE 1994 El miércoles 28 de septiembre, por la 9ª fecha del Torneo Apertura de la Temporada 1994/95 de la Primera C, Puerto Nuevo y Liniers igualaron 3-3 en un partido disputado en cancha de Villa Dálmine, cuya síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (3): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Leyes; Nolberto Miño (Luis Tellería), Ramón Godoy y Roque Jesús Cabezas; Juan Carlos Suárez, Omar Díaz y Fabián Gamboa. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Rubén Darío Lergen, Oscar Rodríguez, Oscar Balmaceda y Juan Gamarra. LINIERS (3): Alonso; P. Gómez (Mansilla), R. Cardozo, G. Ramos y Juan Mendoza; Brossi, M. Paz, Andrada y Gustavo Fernández; Miguel Mendoza (Alcides Giménez) y Enrique Primerano. DT: Carlos Arias. SUPLENTES: Centurión, Bravo y Rocha. GOLES: PT 8m Suárez (PN), 15m Andrada (L) y 18m Primerano (L). ST 9m Suárez (PN), 40m Omar Díaz (PN) y 45m Fernández (L). EXPULSADOS: ST 22m Ramos (L) y Suárez (PN); 34m Gamboa (PN); y 38m Mansilla (L). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Juan José Corradino.

