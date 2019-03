La Esperanza juega ante Pabellón Argentino desde las 11.30 en Puerto Nuevo. Mientras que en Zárate, desde las 17 horas, San Jacinto enfrenta a Sarmiento y La Josefa se mide con Belgrano. La Copa Federación Norte 2019 ya ingresó en su etapa más caliente: los cruces eliminatorios. Y la primera instancia serán los Octavos de Final, que cuentan con la participación de tres equipos de nuestra ciudad que estarán saliendo a la cancha hoy domingo. El primero en hacerlo será Defensores de La Esperanza, que jugará desde las 11.30 de la mañana en cancha de Puerto Nuevo frente a Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz, equipo que compite en la Liga Mercedina de Fútbol. El Verdinegro se clasificó a esta instancia tras vencer 1-0 a Lima FC en la última fecha de la primera fase y asegurarse así el segundo puesto de la Zona G. Por su parte, SAPA fue el ganador de la Zona C que compartió con ATILRA de Luján y Central Buenos Aires de Zárate. Los otros dos equipos campanenses debieron mudar su localía a Zárate por cuestiones organizativas (falta de escenarios y de operativos policiales). Así, en cancha de Belgrano, en Villa Massoni, Real San Jacinto enfrentará a Sarmiento de Zárate desde las 17 horas. San Jacinto terminó en la segunda posición de la Zona F por detrás de Belgrano, mientras que Sarmiento fue el ganador de la Zona E que compartió con La Josefa. Y, justamente, La Josefa y Belgrano protagonizarán el otro duelo campanense-zarateño de estos Octavos de Final: jugarán también desde las 17 horas, pero en cancha de Sarmiento. Los otros cinco cruces de Octavos de Final de esta Copa Federación Norte 2019 son: ATILRA de Luján (2º C) vs River de Chacabuco (1º A); 12 de Octubre de San Nicolás (2º B) vs Obras Sanitarias de Arrecifes (2º A); Universitario (3º D) vs La Sonia de José C. Paz (1º G); Social Obrero de Zárate (3º E) vs. Don Orione (1º D); y Pilar Unidos (2º D) vs. Las Palmeras de San Pedro (1º B).

LA JOSEFA, SEGUNDO DE LA ZONA E, SE MEDIRÁ CON BELGRANO, GANADOR DE LA ZONA F, DESDE LAS 17 HORAS EN CANCHA DE SARMIENTO.



Copa Federación:

Los tres equipos campanenses inician hoy sus series de Octavos de Final

