SUMÓ EN EL FINAL El líder de la Superliga, Racing Club, rescató anoche un punto en su visita a Colón de Santa Fe gracias a un gol convertido de cabeza por Darío Cvitanich a los 43 minutos del segundo tiempo para el 1-1 final en el Cementario de los Elefantes. De esta manera, La Academia (que tuvo a Leonardo Sigali como titular) llegó a los 52 puntos y se aseguró mantenerse como único líder al finalizar la fecha, dado que le sacó cuatro de ventaja a Defensa y Justicia (48), que jugará mañana lunes frente a Banfield. BOCA CLÁSICO También anoche, por esta 22ª fecha de la Superliga, Boca Juniors derrotó 3-0 a San Lorenzo de Almagro y se confirmó en la tercera posición con 44 puntos. Los goles del Xeneize fueron marcados por Mauro Zárate, Nahitán Nández y Sebastián Villa. En tanto, el Ciclón (que tuvo a Nicolás Blandi como titular) sigue sin levantar cabeza y llegó a los 12 encuentros sin conseguir victorias. En tanto, el sábado se completó con el triunfo de Talleres de Córdoba por 2-1 como visitante sobre Newells en Rosario; y con el empate sin goles que protagonizaron Godoy Cruz y Rosario Central en Mendoza. Antes, el viernes a última hora, Belgrano de Córdoba superó 3-0 como local a Patronato de Paraná en un duelo clave en la lucha por la permanencia. Ahora, ambos quedaron igualados en la tabla de los Promedios con San Martín de San Juan (que el viernes empató 1-1 con Lanús) por encima de Tigre y San Martín de Tucumán. SIGUE LA FECHA La 22ª fecha de la Superliga continuará hoy con cuatro encuentros. La jornada se abrirá con el clásico platense: Estudiantes enfrentará a Gimnasia desde las 17.10. Luego jugarán: Huracán vs San Martín de Tucumán (19.20), Independiente vs Aldosivi de Mar del Plata (19.20) y Atlético Tucumán vs River Plate (21.30). En tanto, la programación se cerrará mañana lunes con: Tigre vs Unión (19.00), Argentinos Juniors vs Vélez Sarsfield (21.10) y Defensa y Justicia vs Banfield (21.10). PRIMERA B METRO En su persecución a Barracas Central, el escolta Estudiantes también avanza a paso firme rumbo a la Primera B Nacional. Ayer, por la 27ª fecha venció 3-1 como local a Atlanta y llegó a los 57 puntos, manteniendo los ocho de ventaja sobre el tercero, Deportivo Riestra, que superó 1-0 como visitante a Flandria. Además, ayer, San Miguel le ganó 1-0 a Acassuso; All Boys perdió 2-0 como local con Comunicaciones; y Almirante Brown cayó 2-0 ante Defensores Unidos. La fecha se cerrará hoy con Fénix vs Colegiales. Las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Barracas Central, 64 puntos; 2) Estudiantes, 57 puntos; 3) Deportivo Riestra, 49 puntos; 4) Acassuso, 48 puntos; 5) Atlanta (-1), 44 puntos; 6) All Boys, 39 puntos. Los cuatro primeros ascenderán directamente, mientras que del 5º al 8º puesto se jugará un Reducido por el quinto ascenso. PRIMERA C Argentino de Quilmes (50 puntos) quedó como único líder del campeonato tras vencer ayer 2-0 a Dock Sud (47) en el duelo de los dos equipos que llegaron como punteros a este capítulo 27 de la categoría. El sábado se completó con la victoria de Deportivo Merlo por 2-1 sobre Midland. La fecha continuará hoy con: Berazategui vs Excursionistas, Central Córdoba (R) vs L.N. Alem, Sportivo Barracas vs San Martín (B) y Lamadrid vs Deportivo Armenio. Mañana jugarán Ituzaingó vs Sportivo Italiano y el martes lo harán El Porvenir vs Cañuelas.

