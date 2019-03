La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 Fútbol Campanense:

"Entreverados con los grandes", un libro que se sumerge en lo profundo de la historia del fútbol de Campana











EL NOTABLE ENZO “PIKI" FERRERO, EN SUS AÑOS EN SPORTING GIJÓN, POSANDO JUNTO AL “MATADOR" MARIO KEMPES (VALENCIA). Se trata de la nueva obra de Sergio Karnincic, quien repasa en sus páginas "130 años de fútbol campanense", desde 1888 hasta 2018. La presentación será el próximo sábado en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana. En tiempos digitales y del dato fácil, el periodista, historiador y profesor de Educación Física, Sergio Karnincic, vuelve a apostar al papel y a la investigación exhaustiva para regalarle a la ciudad un libro que se sumerge en lo profundo de la historia del fútbol de Campana. Se trata de "Entreverados con los grandes", una obra en la que repasa "130 años de fútbol campanenses" desde 1888 hasta 2018. Y mientras se terminan los trabajos de impresión y encuadernación, el autor está ultimando los detalles de la presentación de este nuevo libro, el tercero de una etapa que inició una vez que comenzó a estudiar periodismo deportivo en el Instituto River Plate (anteriormente publicó "Viejos son los trapos" y "Violeta el Corazón"). Dicha presentación será el próximo sábado 16 de marzo a las 19 horas en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana, donde también habrá una exposición de fotografías históricas de fútbol local. Y el Salón Cultural del CCC (Chiclana 209) no es un lugar ajeno al contenido del libro: es que fue la sede de Reformer Athletic Club, fundado por ingleses del frigorífico que tiene el honor de ser el único campanense en haber jugado en la división mayor del fútbol argentino en aquellos primeros años del Siglo XX (entre 1905 y 1909) tras afiliarse a la Argentine Association Football League. El libro comienza con un prólogo del Lic. Oscar Trujillo, quien brinda el contexto histórico y social en el que empezó a rodar la pelota por estas tierras. Karnincic marca como punto de partida de los orígenes del fútbol en nuestra ciudad el match que en octubre de 1888 disputaron el Buenos Aires y Rosario Railway Athletic Club (equipo conformado por trabajadores ferroviarios locales) y Ferrocarril Sud. Esto ocurrió tres años después de la fundación del partido de Campana y 21 años después del primer partido que se jugó en nuestro país. De esos primeros tiempos, Karnincic rescata la participación de Buenos Aires y Rosario Railway Athletic Club en el primer torneo oficial argentino desarrollado en 1891 (dos partidos se disputaron en Campana); la figura del Dr Tristán González, al que denomina "el padre del fútbol campanense" y el surgimiento del primer club criollo local, el Independiente Athletic Club; la aparición del ya mencionado Reformer; y la creación de la Liga Campanense de Fútbol en 1912. Luego, el autor se aboca a "Los Protagonistas", una etapa del libro en el que a través de jugadores nacidos o radicados en Campana o surgidos de equipos de la ciudad que llegaron al fútbol grande del país va repasando los años siguientes. Entonces aparecen nombres como los de Narciso "Ronco" Gismundi y Pedro Gallardo, dos futbolistas que llegaron a la Selección Argentina desde Campana, sin pasar por un club de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, también están Pedro Omar (tres veces campeón con San Lorenzo y convocado a la Selección Nacional), Mario Busso (quien se destacó en Boca y Atlanta), Alfonso Lujambio (campeón con San Lorenzo en 1927) y José María Balvidares (quien jugó en River y Platense, vivió la transición del amateurismo al profesionalismo y tuvo el privilegio de haber estado presente en la primera edición del superclásico). Un caso particular es el de Federico Fapechi, quien a los 15 años se fue a vivir a Córdoba, donde debutó en Instituto. En 1936 lo compró River Plate y fue campeón ese año y también en 1937. Más nombres: Ángel Aniceto Agosti (Argntinos Juniors), José Manuel Bedia (crack de Atlanta) y José Antonio Lazcano (Ferro Carril Oeste). Posteriormente llegó la década de 1960 y con ella la afiliación de Villa Dálmine a los Torneos de AFA, que trajo a nuestra ciudad a figuras como Luis Cesáreo, Luis Zoilo Masuelli y Oscar Facchetti y que permitió el surgimiento de otros como Abelardo Cheves, Alfredo Letanú y José Horacio Basualdo, quien es destacado por Karnincic como el jugador campanense de mayor trayectoria y éxito a nivel nacional e internacional. Y no es para menos: "el Nene" jugó dos Mundiales (fue finalista en 1990), dos Copas América (campeón en 1993) y en clubes fue dos veces Campeón Intercontinental, con Vélez Sarsfield y Boca Juniors. Pero los nombres no se terminan ahí: entre década y década también aparecen Benigno Cordero, el notable Enzo "Piki" Ferrero (leyenda del Sporting Gijón de España), Gustavo Balugano y Ariel Rosada, entre muchos otros. De hecho, "Bombón" cierra el listado, dado que Karnincic decidió no incluir a los que todavía están en actividad, como Nicolás Blandi, Leonardo Sigali o Joaquín Arzura. La parte final del libro transcurre con anécdotas de todas las épocas. Como esa que cuenta que José Antonio Lazcano fue apodado "Banderín" en sus años en Ferro en honor al veloz caballo de carreras que llegó a montar el histórico jinete Irineo Leguisamo. Es que Lazcano era imparable por la banda derecha y, de hecho, en 1944 fue elegido el mejor puntero derecho del campeonato argentino. Eso le valió la convocatoria al Seleccionado que disputaría el Sudamericano de 1945, certamen histórico por la calidad de jugadores que participaron (por Argentina lo hicieron, entre otros, Méndez, Pontoni, Loustau, De la Mata, Boyé y Martino). Sin embargo, el campanense no asistió a dicha cita porque aceptó una propuesta para seguir su carrera en el Veracruz de México, donde se coronó campeón. Es una de las tantas trayectorias que Karnincic logró contar para este libro que promete volver a poner en escena la rica historia del fútbol campanense después de aquel partido inaugural de 1888.



ANTERIORMENTE, KARNINCIC PUBLICÓ "VIOLETA EL CORAZON", UN LIBRO QUE RECOPILA TODAS LAS SÍNTESIS DE LOS PARTIDOS DE VILLA DÁLMINE EN AFA Y QUE DA CUENTA DE LOS MÁS DE 900 FUTBOLISTAS QUE ALGUNA VEZ JUGARON EN EL CLUB HASTA 2017.





LA FORMACIÓN DEL INDEPENDIENTE ATHLETIC CLUB DEL AÑO 1907: PABLO LLANOS, GUILLERMO LOZANO Y MANUEL LEÓN (ABAJO); ERNESTO BELLO, FELICIANO LEÓN, NORBERTO LOZANO, JUAN JOSÉ SAN MARTÍN Y NARCISO GISMUNDI (EN EL MEDIO); Y LUIS MASSOLA, DAVID PASQUET Y SANTIAGO GONZÁLEZ ACHA (ARRIBA).





EL EQUIPO DE SAN LORENZO CAMPEÓN EN 1927, CON LOS CAMPANENSES PEDRO OMAR Y ALFONSO LUJAMBIO (PARADOS EN TERCER Y CUARTO LUGAR DESDE LA IZQUIERDA).

La presentación será el próximo sábado en el Salón Cultural del Club Ciudad de Campana a las 19 horas, acompañado de una muestra de fotos históricas. pic.twitter.com/OFgVzc4x1n — Pablo Scoccia (@chuecosco) 10 de marzo de 2019

Fútbol Campanense:

"Entreverados con los grandes", un libro que se sumerge en lo profundo de la historia del fútbol de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: