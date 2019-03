La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 Automovilismo:

Victoria Emma, una joven campanense en la alta competencia









UNA PASIÓN FAMILIAR En esta temporada, Victoria estará acompañada por su primo Franco (hijo de Germán), quien tendrá a su cargo la tarea de navegante sobre el Ford Fiesta Kinetic, dejando en claro el gran compromiso de las distintas generaciones de la familia Gemma en involucrarse con el rally, conformando, hace ya unos años, el GEMMA Rally Team tras haber incursionado anteriormente por otras ramas del automovilismo. Hasta el momento, seis integrantes de la familia que representa a nuestra ciudad serán de la partida en la carrera inicial de la temporada 2019 del Rally Mar y Sierras: Gustavo, Gerardo, Gabriel y Julián lo harán en la R3, mientras que Victoria y Franco harán lo propio en la N2, todos con la atención del rojense José Luis Giacomini (JLG Motorsport). "Quiero sumar horas y experiencia arriba del auto", señala quien, con 19 años, conducirá un Ford Fiesta Kinetic en la Clase N2 del Rally Mar y Sierras desde el próximo fin de semana. El Rally Mar y Sierras siempre se ha destacado por la buena convocatoria de participantes femeninas, tanto en la butaca derecha, como en la izquierda de los vehículos. Y así, en la pasada temporada de la clase N1, de los seis candidatos al título en la última fecha, entre pilotos y navegantes, tres fueron mujeres, quedando la corona para Marina Goicoechea entre los pilotos. Para la temporada 2019, que comenzará en Ranchos entre el 15 y el 17 de marzo, Victoria Emma será la encargada de conducir un Ford Fiesta Kinetic en la Clase N2 (con su primo Franco Emma,como navegante), siendo junto a Yamina Ferreyra las únicas representantes femeninas en dicha clase (ambas al frente del volante). Con apenas 19 años, la joven representante de nuestra ciudad comenzó el año pasado su carrera deportiva y disputó cuatro competencias en el campeonato Federal de la especialidad. Hija de Gabriel Emma, vio cómo su padre y sus tíos desarrollaban esta actividad dentro del automovilismo deportivo, por lo que se interiorizó en el tema y apenas pudo, pidió pista para estar del lado del volante -¿Siempre te gustaron los autos? ¿Querías manejar? -Desde la primera vez que pude manejar un auto en la calle sentí una atracción. Me entretenía mucho manejar. Fue entonces cuando me empecé a interiorizar más por el rally, por lo que mi padre y tíos hacían. Comencé a preguntar y me gustó mucho. -Intuyo que en un asado familiar se habla de rally, ¿no? -Totalmente, casi siempre es el epicentro de la charla. Me crié en ese ámbito y acá están los resultados. -¿Puede ser que esta pasión por el rally nació en tu abuelo? -Claro. Él es de Córdoba y allí se siente de una manera especial el rally. Y mi abuelo tuvo que ver con esta historia. Hasta creo que organizó una carrera o trabajó en una categoría. O sea: viene de arrastre familiar la cuestión. -¿Y cómo fue el proceso de querer correr a pasar a estar arriba de un auto? -Todo un tema, porque desde abajo pensé que sería distinto, pero luego comprobé que había que tomar muchos recaudos. Y si bien siempre se está aprendiendo, vamos mejorando mucho. Tengo claro que la idea en estos primeros años es sumar horas y experiencia arriba del auto. Según los resultados analizaré sobre el futuro. -¿Y cómo lo tomó mamá cuando se lo dijiste? Porque ver correr a papá ya lo tenía incorporado, pero que de repente decida hacerlo "la nena" es distinto. -Sí, claro, es así. Pero lo tomó con calma. Yo creo que como me vio entusiasmada no se animó a decir anda, aunque intuyo que por dentro no estaría muy conforme. -¿Hablás con papá Gabriel? ¿Te da consejos, sos de escucharlo, le hacés caso? -Obvio, ¿a quién si no a él? Ya lleva sus años y también están los tíos Gerardo y Gustavo, que corren y siempre tiran letra para que todo me salga bien. Están siempre atentos a lo que hago, me cuidan mucho. -¿Todo arrancó con aquella carrera en nuestra ciudad? -Sí, fue entonces cuando se decidió todo e hicimos hasta donde pudimos. Me acuerdo que quedamos todos conformes y ya era un dato para tener en cuenta: la nena superó la propuesta del debut. -¿En la segunda de Campana se complicó? -Sí, es cierto. Allí volcamos de la manera más tonta, pero sucedió cuando habíamos terminado. Íbamos al parque cerrado y si bien íbamos despacio, me desconcentré y pasó lo que menos esperaba. Al auto se le rompió el parabrisas y algo en la chapa, en un guardabarro que hizo trabajar al equipo para estar en la mañana en carrera una vez más. -¿Qué te dicen tus amigas o tus compañeras de estudio cuando te ven correr? -Algunas se coparon y si bien no se animan a correr, me apoyan y hasta vienen a verme. Otras siempre me preguntan cómo me fue, pero no más que eso. Igualmente, todo muy bien. -¿Correrías en otra categoría, digamos en pista? -Creo que no. Esto es distinto a todo, me parece que tiene un sabor diferente. Hay varios componentes que la hacen distinto, un navegante, una hoja de ruta, siempre estás a pleno, porque no sabes con qué te podes encontrar a la vuelta de una curva o en un salto. Me parece distinto. -O sea: ¿no hay otra posibilidad? -Por el momento no creo, quizás para darte una respuesta más concreta quizás un TC 2000 que es algo me gusta ver. Pero después no sigo ninguna otra propuesta automovilística. -¿Y que esperás en este arribo al Rally Mar y Sierra? -Lo que sé del Mar y Sierras es que la clase en la que voy a participar es muy pareja y tiene muchos autos. También me comentó mi padre que los caminos, en gran parte de las carreras, son muy distintos a lo que vi hasta ahora y que voy a aprender mucho, por los diferentes tipos, tanto de pisos, como de dibujos. Estuve con ellos en una edición del Rally de Madariaga, recorrí cuando hicieron hoja y me gustó mucho.

VICTORIA EMMA Y SU PRIMO FRANCO JUNTO AL FORD FIESTA KINETIC QUE COMPARTIRÁN EN ESTA TEMPORADA DE RALLY MAR Y SIERRAS.



