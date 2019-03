La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 Automovilismo:

Volver a Empezar







A partir de una iniciativa de Diego Fangio, pilotos y equipos de la región aceptaron el desafío de poner en marcha una nueva categoría en la Federación Norte de Automovilismo Deportivo: la Promocional 1100 "Clase A". La puesta en marcha de una nueva categoría en el mercado zonal es una situación no muy fácil de concretar en los tiempos que corren. Es más: si uno toma como parámetro cómo se van desencadenando las cosas a diario hasta cuesta creer que esto tome la fuerza que están realizando los propios pilotos, teniendo en cuenta la cuestión económica como primer disparador. Pero la realidad habla la decisión de un piloto y armador con trayectoria como lo es Diego Fangio fue respaldada por más de 30 pilotos y varios equipos que entendieron el mensaje. Y, en verdad, para que la propuesta de Fangio tenga asidero necesita de dos cosas básicas: el respaldo obtenido por todos y la falta de criterio del resto, que algo estarán haciendo mal para llegar a esta posibilidad. Y cuando decimos "el resto" hablamos de dirigentes de otras categorías que manejaron no muy bien los pasos a seguir en una temporada muy difícil como ésta, donde la vedette es el dinero. Ahora ellos comienzan una nueva etapa en la Federación Norte de Automovilismo Deportivo (FEDENOR) con la categoría Promocional 1100 "Clase A". Y son ellos quienes van a respaldar esta iniciativa y pasan a formar parte del calendario regional, sumándose a las categorías que están corriendo y que arrancan el campeonato el próximo domingo 17 de marzo en Baradero. Seguramente será un volver a empezar para estos pilotos que aceptaron el desafío. En el trayecto, con el avance del campeonato, tendrán cosas para mejorar y corregir pero lo más destacarle es el hecho de enfrentar una realidad que no todos se animarían. Pero ellos fueron por mas y ya tienen hasta el logo que los identific. Y en este ámbito del automovilismo, sin darse cuenta quizás, ya empezaron a correr su propia carrera



