La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 10/mar/2019 Rincón Tuerca







TC 2000: La categoría está arrancando el campeonato este fin de semana su campeonato en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba con su parque de autos en pleno crecimiento. Televisa desde las11 hs Canal 13 a través del programa Carburando. PLAZA: En el mes de abril Bahía Blanca volverá a tener su autódromo listo para recibir categorías nacionales recuperando una plaza de tantos años donde se está trabajando en la cinta asfáltica. TRABAJOS: Siguen los trabajos en el autódromo de Rosario donde se sigue extendiendo su circuito de cara a recibir al Turismo Carretera en este invierno por primera vez. ALQUILAR: El auto campeón en varios años está para alquilar de parte de su dueño Gastón D´ Ángelo que decidió tal trámite con su Fiat TC 1100 para la categoría Alma dado que el se está sumando a la clase dos con Fiat Uno. PRUEBAS: Fedenor ya confirmó que están arrancando su campeonato el próximo 17 de marzo en el autódromo de Baradero para todas sus clases con pruebas libres el día sábado. GUSTAR: En nota televisiva Federico Tettamanzzi dio entrever que le gustaría correr en motocross pero aún no es el momento y además aún no compró la moto para tal emprendimiento. ASADO: Siguiendo con la dinastía Tettamanzzi en cena muy tuerca papá Alberto fue invitado a realizar un asado y el hombre entrado en años no solo que no arrugó sino que fue por mas y ya pidió fecha para tal trámite gastronómico. AFLOJAR: Dicen que Natalia aflojó su posición y parece que su marido Silvestre podrá sumarse a la categoría GT 900 con su Fiat en el arranque del campeonato con la preparación del auto por parte de Diego Fangio lo que estará marcando que volverá a la alta competencia. BOMBILLA: En el taller de Carlos Debesa no falta casi nada todo relacionado para la alta competencia y donde se púede probar toda la tecnología aunque aún no pudieron superar la ausencia de una bombilla acorde para tomar mate. Saldrán muy caras? DEBUT: En su debut en la alta competencia Facundo Sardo decidió correr la carrera del enduro del verano en la costa argentina y allí el piloto local se ubicó sexto en su especialidad con el asesoramiento de la estructura de Debesa Mx. PODER: Aunque hizo todo para ser parte de esta competencia en la costa argentina Lucas Debesa no pudo correr con su moto dicha competencia hasta la rotura de la misma que no le permitió largar tras intentarlo hasta el final. ARRANCAR: Ya está en pleno desarrollo el chasis para Benitez que espera arrancar desde la primera del año en el autódromo de La Plata representando a la vecina ciudad de Zárate. MOTOR: Aunque en la carrera del Nocturno corrió Nicolás Brugognone en la Clase Potenciada con la motorización de Diego Bidegain el propio piloto confirmó que solo fue en alta carrera dado que el campeonato seguirá con su habitual equipo y los motores de Ruben Alfonso. TC REGIONAL: La categoría está arrancando su campeonato con sus tres clases en este fin de semana en el autódromo de La Plata con un parque de autos lógico para comenzar. PESCAR: El robusto armador de motores de karting fue a pescar con amigos y pensaba en traer varias piezas para deglutar en su taller de la calle Maipú, pero algo falló porque solo se pescó un resfrío y nada para tirar a la parrilla. Mirá vos! DEMORAR: Las cuestiones económicas están demorando el arranque en el campeonato de la categoría Kart Plus a Santiago Acuña que ya está evaluando si llegan para la segunda o la tercera carrera del año. ASEGURAR: En reciente nota televisiva Daniel Vidal aseguró que van a hacer todo el año en el Turismo Zonal Pista en la Clase Tres con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini. BAJARSE: Ante el alejamiento de Dakar en tierra sudamericana el piloto sureño Pablo Copetti confirmó que decidió bajarse de esta competencia y hará algo a nivel nacional con la estructura de Debesa Mx. ENCUENTRO: Adrian Chiorazzo sigue trabajando en la Chevy de cara al próximo encuentro a desarrollarse en el autódromo de 9 de Julio por parte de la leyenda del TC. NIÑA: Como se esperaba Constanza Toledo fue de la partida en el nocturno de karting desarrollado en Zárate donde más allá de cualquier resultado la niña arrancó la temporada lo que marca el futuro para la talentosa señorita. PUESTO: La carrera de la costa atlántica la tuvo dentro del caudal de participantes donde German Henze quedó en el puesto sexto en el enduro de verano con el asesoramiento de Debesa Mx y con Simón Moyano como jefe de equipo. Qué tal?! DECLARAR: En declaraciones en programa televisivo días atrás el pequeño Tobías Amarillo fue contundente para contestar cuando le preguntaron si se podía tener amigos en el automovilismo y aseguró que no. Qué personalidad la del pibe! CENA: La que llevan adelante todos los jueves en el taller de Mariano Donamani donde el mundo del automovilismo es el tema central y a la hora de comer c cuentan que Benitez no perdona siendo el mejor zarateño para estos menesteres. SORPRESA: La que se llevó el camarógrafo de automovilismo cuando al llegar a su casa su señora Margarita estaba hirviendo un repasador y el "Turquito" pensó que se trataba del almuerzo. Qué estás tomando men!? CELOSA: Lo contó frente a las cámaras de televisión el propio Santiago Acuña cuando hizo referencia a su madre que como es celosa no quiere que Juancho Muñoz se vaya los fines de semana a correr y la deje en casa. Sin duda que a Juan Carlos lo condena su pasado. Mirá vos! CONFIRMAR: Finalmente los dirigentes de la categoría TC del Oeste confirmaron que el arranque del campeonato será el venidero 24 de marzo en el autódromo platense. FINALIZAR: Darío Arcos finalizó la carrera del Enduro del Verano en el sexto lugar con la atención del equipo de Debesa Mx y el riojano ya confirmó que en abril arranca en el Campeonato Argentina de Motocross donde tiene todo cerrado para hacer toda la temporada. Después de Carlitos y Ramón dicen que Dario es el tercer famoso de La Rioja. ENAMORADA: Aunque ella lo pueda negar la señorita sigue muy enamorada de su piloto de karting al cual desde la primera del año se la podrá ver en boxes compartiendo con el equipo. Qué lindo que la gente se quiera!. COSTOS: Hay una intención de traer a nuestro país a la categoría IndyCar a la provincia de San Juan donde la gobernación de esta provincia asumiría parte de los costos para que se corra en el autódromo de este lugar. GUSTAR: La gestión encaminada por Ricardo Junco y Orry Terranova gustó mucho y ahora el tema dinero define el futuro de esta carrera en la Argentina donde la categoría quiere correr acá en México o en Brasil según el mejor postor. CORRER: Esta categoría llegó a nuestro país hace muchos años atrás allá por 1970 donde se corrió en el autódromo de Rafaela logrando la primera salida de su país por parte del IndyCar donde corrió Carlos Paeretti. BUTACA: En este presente de concretarse en el contrato se habla de una presencia de un piloto local del cual se habló de Guerrieri, Pechito Lopez y Agustín Canapino para ocupar esa butaca aún no definida. SUMARSE: Aunque tiene toda la intención Sergio Giacobbone de sumarse a los chasis del TC Regional en esta temporada donde el representante de Zárate ya participó y la cuestión de presupuestos impiden esta posibilidad. SUBIR: El ex piloto de karting y de la categoría Alma por estos días tiene la posibilidad de volver a subirse a un auto de competición si cierra el tema económico que sorprenderá su regreso. TC BONAERENSE: La categoría comienza una temporada durante este fin de semana con todas sus clases en el autódromo de Arrecifes donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TERCERA: Juan Benitez está armando un auto para los chasis del Regional y el representante de Zárate cree quede la mano de los hermanos Domanari desde la tercera carrera se sumará a la categoría mencionada. CASTING: El santafesino Tomas Riccardi se sumó al mundo del karting y para el marketing habló con suprimo segundo Bernardo Carfagno para hacer el casting de las promotoras para llevar a las carreras. Eligió bien el sobrinito. CAMBIARON: Por ranking a Federico Sfreddo en karting le tocó el número 13 pero rápidamente lo cambiaron por el número 43 para correr este año en la categoría Kart Plus. Supersticioso el gran hermano! PROYECTO: Tiene en carpeta un proyecto de volver a correr pero más adelante y lo hará en una categoría zonales que nunca Pablo Villaverde se olvidó de su paso por el automovilismo del cual tiene el mejor de los recuerdos. REGIONAL DE KARTING: Este fin de semana están arrancando su campeonato en el Kartódromo Argentino anclado dentro del predio del autódromo de Buenos Aires donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: