Aprendiendo de la experiencia

"El verdadero objeto de la vida es que el hombre alcance la sabiduría por medio de la experiencia. Esto no lo suele lograr cediendo ante las dificultades de la vida, sino venciéndolas. La mayoría de la gente busca ávidamente: una vida fácil, diversiones, verse libre de sufrimiento e inquietudes. Pero, por mucho que busquen, nunca hallan lo que desean. Siempre hay algo que les amarga sus ratos de placer; algo que les roba la verdadera felicidad o, tal vez, una combinación de circunstancias que conspiran para perturbar todos sus planes. La vida es una paradoja; el verdadero objeto de la vida no es la consecución de la felicidad; no obstante, si logramos el verdadero objeto de la vida, hallamos la felicidad. Los que ignoran el auténtico propósito de la vida y buscan la felicidad arriba y abajo, año tras año, fracasan buscándola, siempre se les escapa. Por el contrario, los que reconocen el verdadero objeto de la vida y lo siguen, obtienen la felicidad, sin buscarla. La cuestión no es si tropezamos con sufrimientos o no; sino más bien, cómo debemos encararlos. ¿Saldremos victoriosos o seremos derrotados y hundidos? ¿Nos sobrepondremos a las dificultades de la vida o cederemos a ellas? La mayoría de la gente va a la deriva, en el mar de la vida. Es mecida por olas, es impulsada por la brisa o arrastrada de acá para allá por toda corriente. Sólo unos pocos se dan cuenta de que poseen el Poder Infinito en su Interior, con la ayuda del cual pueden elevarse por encima de todas sus dificultades, vencer su propia debilidad y, gracias a esta experiencia victoriosa, alcanzar la sabiduría. Cada vida tiene sus dificultades y contrariedades, desastres y angustias; a veces, hasta parece que la tierra falla bajo nuestros pies; sin embargo, apelando a nuestro interior podemos levantarnos de entre las ruinas de nuestras esperanzas marchitas, más fuertes y más grandes gracias a la experiencia. La felicidad y el verdadero éxito dependen de cómo toleramos las dificultades y contrariedades de la vida. La dificultad es la misma; la diferencia estriba en cómo se le hace frente. Los que hacen frente a las dificultades y adversidades con la débil fuerza de sus mentes finitas y falsa personalidad son prontamente abrumados y quebrantados por las tormentas de la vida. Mas quienes confían y tienen fe en el Poder Interno, jamás podrán ser abrumados, ni derrotados. El Poder, por ser infinito, siempre es suficiente, no importa cuán grande sea la necesidad." (¡El Poder Esta En Ti!, Henry Thomas Hamblin) Todos, en mayor o en menor medida, hemos tenido que atravesar situaciones de sufrimiento y dolor; nos hemos caído, hemos llorado, hemos pensado que era el fin de todo. Pero lo importante no es la dificultad, sino qué hacemos con lo que nos pasa. ¿Nos quedamos llorando, nos quedamos en la queja siendo víctimas y nos hundimos cada vez más? O por el contrario, ¿lo tomamos como un nuevo desafío, un problema para resolver? ¿Lo tomamos como una oportunidad para crecer y evolucionar? Es aquí en donde se encuentra nuestro mayor aprendizaje, el objeto de la vida. Nadie dice que va a ser fácil, nadie tiene las recetas y los problemas no se diluyen mágicamente. Pero si estamos lo suficientemente atentos, nos daremos cuenta que las respuestas no están afuera, sino dentro nuestro. Cuando aquietamos nuestra mente, reflexionamos y contemplamos nuestro interior, comenzamos a ver nuestra verdadera esencia. Nuestro ser puro, magnífico y divino. Es aquí en donde encontramos el poder y la fuerza para levantarnos, hallamos el poder para seguir. Es aquí en donde comprendemos que todo, absolutamente todo, pasa por algo. Comprendemos que todo en este mundo es una escuela, en nosotros somos aprendices y maestros. Y finalmente, cuando recorremos este camino de aprendizaje, veremos que las dificultades no son tales. Dejando paso a la verdadera felicidad, en donde comenzamos a entender el plan cósmico que hay para cada uno de nosotros. Es aquí en donde nos sentimos plenos, en armonía permitiendo que la alegría venga a nuestros corazones. De esta forma, comprendemos el excelso propósito de la vida, la grandeza del Universo y la esencia de nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces te pregunto, ¿Cómo estas afrontando las dificultades? ¿Te hundes más en ellas o sirven de escalón para evolucionar y crecer cada vez más?



Aprendiendo de la experiencia

Por Mariela Oppici

