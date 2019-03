Anciano muere tras ser chocado por un Porsche en la Panamericana

El hombre viajaba junto a un acompañante a bordo de un Renault 4 y fueron llevados al Hospital por una ambulancia del SAME. Fue compensado, pero falleció antes de ser intervenido por una fractura de cadera. Un grave accidente en plena Panamericana terminó con la vida de un hombre de aproximadamente 80 años, mientras que su esposa permanecía internada con luxación de un hombro. El hecho se registró este lunes a la altura del kilómetro 72 de la Ruta 9, mano a Capital Federal, cuando una camioneta Porsche Cayenne blanca impactó el lado del conductor de un Renault 4 que subía a la autopista. Como consecuencia del fuerte impacto, el Renault salió del carril y fue a dar contra el tronco de un pino a un costado de la ruta. Intervino Policía y personal médico del SAME, que trasladaron a la pareja que viajaba en el Renault al Hospital Municipal San José. Según confirmaron fuentes municipales, el hombre falleció horas más tarde cuando se intentó intervenirlo quirúrgicamente por una fractura de cadera. Un paro cardíaco lo sorprendió momentos antes de ser operado. Los estudios previos a la cirugía, incluida una tomografía, habían tenido resultados satisfactorios. Por otra parte, su acompañante permanece internada con luxación de hombre, aunque por fortuna se encuentra fuera de peligro.

EL RENAULT 4L





PERSONAL DEL SAME SOCORRE A LA PAREJA DEL RENAULT 4L QUE YACEN EN EL PISO, LUEGO DEL TREMENDO IMPACTO AL SER IMPACTADOS POR UN AUTOMOVIL Y LUEGO GOLPEAR CONTRA UN PINO AL COSTADO DE LA RUTA





EL PORSCHE CAYENNE IMPACTÓ VIOLENTAMENTE AL RENAULT CON SU LATERAL DERECHO, TAL COMO PUEDE VERSE EN LA FOTO





A ESCASOS MINUTOS DEL IMPACTO, LA POLICIA FUE LA PRIMERA EN LLEGAR AL LUGAR Y SOCORRER A LOS HERIDOS

#PorSiTeLoPerdiste choque en Ruta 9 kilómetro 72 mano a Capital entre un Porsche y un Renault 4L. Policía y Personal de SAME trabaja en el lugar. Personas heridas. Ampliaremos ???????? pic.twitter.com/zL0ZOGIjGk — Magui Felizia (@mawifelizia) 11 de marzo de 2019

