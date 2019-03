Se trata de Joaquín Angelici, domiciliado en esa localidad. Sólo sufrió heridas leves. El domingo por la tarde, alrededor de las 19:30, Angelici perdió el control de su 307, luego de ladearse y golpear contra el guardarrail, dio varios trompos para luego volcar. El auto quedó cruzado sobre el pavimento, bloqueando dos de los tres carriles, en las inmediaciones del límite con el Partido de Zárate, mano a Lima, donde tiene su domicilio. Con heridas leves, el personal de SAME consideró que no era necesario trasladarlo hasta el hospital. Policía, Defensa Civil y el servicio de mantenimiento del concesionario de la autopista se encargaron de organizar el tránsito y liberar el sector.

Tras impactar contra el guardarrail, dio varios trompos y terminó volcando.

#Dato vuelco en #Panamericana Km 81,5 a las 19,15 hs, el Peugeot 307 chocó el guardarrail y quedó ocupando el carril lento y central. El conductor, de Lima, salió por sus medios, sólo golpes, ??SAME presente, no fue necesario traslado. CP??zona 1, DC, Corredor Panamericano pic.twitter.com/kN89jeNDxv — Daniel Trila (@dantrila) 11 de marzo de 2019

Iba para Lima y volcó solo

