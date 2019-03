Los Bomberos llegaron a tiempo y no pasó a mayores. El domingo por la noche una vivienda ubicada sobre Mateo Blanco sufrió un principio de incendio. Aparentemente, el fuego se inició en un ropero y amenazaba con cobrar volumen, pero fue extinguido a tiempo por una dotación de Bomberos Voluntarios a cargo de Carlos Gómez quienes llegaron a bordo del móvil 31. Sólo hubo que lamentar daños materiales.

#Dato incendio en una vivienda de barrio Albizola, calle Mateo Blanco. Aparentemente se incendió un mueble en el interior, no llegando a extenderse en la casa.

Trabajo el móvil 31 de Bomberos Voluntarios de #Campana a cargo de Gómez Carlos. No hubo heridos. pic.twitter.com/fgQb5JSVnh — Daniel Trila (@dantrila) 11 de marzo de 2019

Incendio en Albizola

