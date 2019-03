La Auténtica Defensa. Edición del martes, 12/mar/2019 "No suspendemos a nadie porque los trabajadores no son responsables de la crisis económica"







El Presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, fue entrevistado por Daniel Tognetti en el programa "Siempre es hoy". La automotriz radicada en Zárate tiene 6200 empleados. La respuesta de Herrero a la pregunta sobre las suspensiones en la compañía sorprendió a los integrantes del equipo, entre los que se encontraba Raúl Dellatorre, periodista económico y editor de Página/12: "Por un tema de filosofía de la empresa, entendemos que no es culpa del empleado la situación económica, entonces uno -y es la responsabilidad- tiene que buscar los medios". "Si uno dependiese sólo del mercado argentino quizás estaríamos en la misma situación (que la competencia). Para ser un modelo sustentable hay que hacer algo que permita corregir las asimetrías del tipo de cambio o coyunturas económicas que tienen todos los países de latinoamérica", advirtió el empresario. Según Herrero, la "filosofía Toyota" es compartida por todos los que están en la empresa: "Acá hay una historia, y ponemos al sindicato en el medio, porque cuando arrancamos esta situación lo hablamos. Defendimos este proyecto y nos dimos cuenta que nuestra competencia no eran ninguno de los que fabricaban autos acá. Nuestra verdadera competencia era la fábrica de Toyota de Tailandia, que quería vender en Latinoamérica. La única manera que teníamos era ser igual de competitivos que Tailandia, y hoy la planta está trabajando con 2,5% de ausentismo, 95% de eficiencia y buscando tratar de hacer algo más". También aseguró que todos los delegados de la empresa tienen su número de teléfono. Y no sólo ellos: "Si yo digo que el cliente está primero, y después me escribe una carta y yo no lo atiendo, entonces no soy consistente con lo que promuevo. Tenemos las puertas de la oficina abiertas y de hecho tenemos almuerzos con los operarios, porque todos somos responsables de este proyecto, todos saben a dónde vamos, y eso es los que nos mantiene. Entendemos que las situaciones a veces vienen duras, como son estos momentos, y uno tiene que achicar costos y tener eficiencia para producir, porque como dije, peleamos con Tailandia y ellos quieren venir a vender acá". Los números duros son elocuentes: el 75% de lo que produce la planta argentina de Toyota va al mercado de Latinoamérica, donde la competencia no son las otras chatas, sino las plantas de Toyota de Japón, Tailandia y Sudáfrica. COMPLEMENTACIÓN CON BRASIL Así como Toyota Argentina no depende de los vaivenes de la economía local, tampoco compite con las otras dos plantas que Toyota tiene en Latinoamérica: "En Argentina fabricamos vehículos comerciales; Brasil fabrica vehículos de pasajeros, y Venezuela ensambla los productos que Argentina y Brasil fabrican. "De esa manera logramos complementarnos: no competimos", precisó. Este intercambio permite que la compañía tenga una balanza equilibrada entre las distintas plantas: desde Argentina se exportan pick-ups y se importan Etios, Corolla y Yaris de Brasil. Esa compensación aleja la discusión del tipo de cambio. "Si el mercado se devalúa, ganamos más en la exportación de la Hilux, perdemos en el Etios que importamos, pero nos permite gradualmente aumentar los precios y mantener las dos plantas fabricando sin problemas porque hay una compensación entre uno y otro". El otro factor que influye en la relación es que las plantas tampoco compiten con plataformas: "Nos cuidamos unos a otros, porque sabemos que una unidad más de Hilux que pueda vender Brasil equivale a dos Etios que yo puedo traer con un precio subsidiado a la Argentina. Nos ocupamos de que el proyecto sea sustentable y que todos los que forman parte de esta familia se sientan bien. Quizás el gran orgullo es ver esa historia de 20 años de crecimiento continuo, y que lo que se inició con 500 personas con el ideal de hacer 10 mil unidades de camionetas, hoy sean 6200 personas con 42% de contenido argentino".

Daniel Herrero en la planta de Zárate. El 75% de lo que produce Toyota argentina va al mercado de Latinoamérica. NUEVE AÑOS AL MANDO Daniel Herrero es Presidente de Toyota Argentina y Chairman de Toyota de Venezuela. Nació en Morón, provincia de Buenos Aires, y es Contador Público. La primera empresa en la que tuvo una posición gerencial fue GATIC. En el año 1999 inició su carrera en Toyota Argentina como Gerente de Contabilidad y Finanzas. En diciembre de 2010 lo nombraron Presidente de Toyota Argentina, cargo que continúa desempeñando. En septiembre de 2015, Herrero obtuvo el premio ADE (Asociación Dirigentes de Empresa) al mejor dirigente del año en el rubro Industria; y en noviembre de 2016 recibió el premio al CEO de Mayor Trayectoria que organizan PwC junto al diario El Cronista y la revista Apertura.

