Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PELIGRO EN EL JARDIN "Jardín 917 Barrio Siderca. Estado del medidor de luz. Y pérdida de agua de larga data en la vereda. Eden y Absa ¿podrían repararlos? Es un potencial peligro" muestra Luis. TAPA DE DESAGÜE LEVANTADA "Peligro inminente. Tapa desagüe levantada en Sarmiento entre Iriart y Matheu", muestra Ernesto. NECESIDAD DE UN CESTO "Buenos días ando necesitando que nos escuchen que manden un camión para limpiar la mugre de esta cuadra es Farelo al 100. Nadie nos escucha, tenemos siempre el mismo problema se nos inundan las casas, la cuadra es un asco, no pasa el basurero, no hay iluminación. Hay además un caño de desagüe y no da abasto, no podemos vivir así necesitamos ayuda urgente. Necesitamos un cesto municipal en la esquina de Farelo y Martínez al costado de la Reserva Natural, hay muchísima mugre lo vengo pidiendo hace mucho tiempo", escribe Gustavo.

#ComoRecibimos referido a Yrigoyen y Larrabure: "Yo sé q la gente es muy sucia, pero no sería bueno @SebaAbella @campanagov mandar alguien a limpiar el acceso de Axion por Larrabure? O poner cestos? Toda la mugre de los puestos de la mañana va al zanjón, y de ahí al río..." pic.twitter.com/l0eBlLWHrX — Daniel Trila (@dantrila) 12 de marzo de 2019 #QuejaVecinal dos luminarias que no funcionan en calle Gavazzi entre Moreno y Belgrano, sumado a los árboles frondosos hace que la calle oscura sea una boca de lobo. pic.twitter.com/5sgb8UPMz4 — Daniel Trila (@dantrila) 12 de marzo de 2019

12 de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

