Un hombre que habría abusado de una menor se tiró del puente de Rivadavia a la Panamericana

Increíblemente, se levantó casi de inmediato al grito de "acá no pasó nada". Sufrió la fractura del maxilar. En el Hospital quedó detenido con custodia policial. Una discusión, un hombre parado en la baranda del puente de acceso al Arco y una caída al medio de la autopista. La combinación de factores para una tragedia o, como en este caso, para una historia de ribetes indignantes y detalles tragicómicos. El hecho sucedió el sábado. Dos hombres discutían sobre el filo del puente de avenida Rivadavia y Panamericana, cuando uno de ellos se subió a la baranda y se tiró a la autopista. Un móvil policial que justo pasaba por la Panamericana se detuvo y un efectivo intentó disuadir desde abajo al suicida, que desoyó el consejo y se lanzó hacia el asfalto. Increíblemente, tras caer de cara al pavimento, el hombre se incorporó e intentó tranquilizar a los presentes diciendo "acá no pasó nada". Sin embargo, presentaba una tremenda quebradura de maxilar y fue trasladado al Hospital Municipal San José, donde la Policía terminó de conocer el trasfondo de la historia. Según trascendió, el hombre decidió arrojarse al vacío tras haber discutido con su hermano por el presunto abuso de su hijastra de 9 años. El acusado es oriundo de la localidad de Quilmes y su propio hermano lo había traído a vivir a Campana por episodios similares en aquel partido bonaerense. El abuso se habría cometido en una vivienda de la calle Chiclana al 1300. El hombre, de 32 años, quedó detenido en el nosocomio local bajo custodia policial. Fue acusado de abuso sexual agravado por convivencia.

#Dato un joven se arrojo del puente de Villanueva, estuvo el tránsito cortado en #Panamericana km75. Según trascendió, el motivo fue que estaba alcoholizado y discutió con su hermano. Permaneció consciente, se golpeó la mandíbula y sangraba la nariz. Trasladó SAME. Comando zona 7 pic.twitter.com/bGyIX3gOUA — Daniel Trila (@dantrila) 10 de marzo de 2019

Un hombre que habría abusado de una menor se tiró del puente de Rivadavia a la Panamericana

